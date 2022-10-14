أخبار العالم | هبوط شديد في أسعار الدولار والذهب والتحقيق مع إيلون ماسك في صفقة تويتر

نشر موقع صدى البلد الإخباري على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الموضوعات والأخبار الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

تراجع حاد في سعر الدولار عالميًا

شهدت عملة الدولار الأمريكية اليوم الجمعة تراجعًا كبيرًا وذلك بعد صدور بيانات اقتصادية وفي ترقب بيانات التضخم في الولايات المتحدة.

هبوط شديد في أسعار الذهب عالميًا

تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات مساء أمس الخميس مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميكيية بعد صدور بيانات التضخم.

الأعلى منذ 40 عامًا .. ارتفاع تاريخي لمستوى التضخم في أمريكا

كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع الشهر الماضي إلى أعلى مستوى في 40 عامًا، وهو الأمر الذي يعكس استمرار صعود التضخم الذي يضغط على الأسر ويدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع جديد في أسعار الفائدة.

أمريكا .. مقتل 6 بينهم ضابط شرطة إثر إطلاق نار في كارولاينا الشمالية | شاهد

أفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل 6 أشخاص بينهم ضابط شرطة، إثر إطلاق نار في ولاية كارولاينا الشمالية الأمريكية.

كوريا الجنوبية: بيونج يانج أطلقت 170 طلقة مدفعية على المنطقة العازلة

قال جيش كوريا الجنوبية، الجمعة، إن بيونج يانج أطلقت 170 طلقة مدفعية على المنطقة العازلة مع سول في انتهاك لاتفاق 2018 بين الكوريتين.

التضخم في السعودية يرتفع لأعلى مستوى منذ 15 شهرًا

كشفت هيئة الإحصاء السعودية أمس الخميس أن التضخم في السعودية تسارعت وتيرته خلال الشهر الماضي، وذلك للشهر الخامس على التوالي، لتسجل أعلى مستوى منذ شهر يونيو 2021، مدفوعاً بزيادة أسعار الأغذية والمشروبات وإيجارات المساكن.

أمريكا ترحب بانتهاء الجمود السياسي في العراق وانتخاب رئيس جديد

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بانتهاء الجمود السياسي في العراق، حيث انتخب البرلمان أمس الخميس، السياسي الكردي عبداللطيف رشيد، رئيسا للبلاد، والذي عين على الفور محمد شياع السوداني رئيسا للوزراء.

تونس .. العثور على 15 جثة متحللة لمهاجرين قبالة سواحل المهدية

انتشلت الوحدات الأمنية التونسية، مساء الخميس، 15 جثة متحللة لأشخاص يرجح أنهم ضحايا إحدى رحلات الهجرة غير الشرعية، قبالة سواحل محافظة المهدية وسط البلاد.

التحقيق مع إيلون ماسك بشأن صفقة تويتر

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يخضع لتحقيق أمريكي يتعلق بصفقة شراء شركة تويتر المتعثرة منذ أشهر.

السعودية تدعو مجلس الأمن لتصنيف الحوثي جماعة إرهابية

دعت المملكة العربية السعودية، مجلس الأمن، إلى تصنيف مليشيات الحوثي جماعة إرهابية، مؤكدة في الوقت ذاته استمرارها في دعم الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن.

وثائق مارالاجو .. شهادة موظف لدى ترامب تقلب موازين القضية

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية شاهدة أحد الموظفين لدى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول نقل صناديق تحوي وثائق سرية إلى مقر إقامة ترامب في منتجع مارالاجو بولاية كاليفورنيا بناء على أوامره.