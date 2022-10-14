عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل زوجك يحبك ويريد استكمال حياته معك أم لا؟..استشاري تكشف علامات مفاجأة

هل زوجك يحبك ويريد
هل زوجك يحبك ويريد استكمال حياته معكي ام لا

الحب هو اساس العلاقة بين اي اثنين سواء كانوا متزوجين او لازالوا مخطوبين ،و الحب هو  الشئ الوحيد  الذي يساعد علي استمرار هذه العلاقة ، فاذا قل هذا الحب او خفت فتصبح العلاقة فاترة  وغير صلبة ، تهتز مع اول  مشكلة تحدث ، هناك تصرفات تدل عدم الحب وتشير  ان الطرف الثاني لن يستطيع استكمال الحياة معكي .. ومن هذه العلامات كما تقول ريهام الهواري استشاري تحليل السلوك فى تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الاخباري  هي :-

- عندما لايفصح بالمشاعر ويبخل بمشاعر الحب والاهتمام تجاهك ويبخل عليكي بالخروجات والهدايا فى المناسبات .

-عدم الاستماع لحديثك معه وليس لديه الرغبه فى التحدث معك .

-عندما يكون يغيب فترات طويله من المنزل  وعدم الرغبه لرؤيته وعند المواجهه تزداد المشاكل

- عندما يكون مشغول بأشياء ليس لها اهميه ومتجاهلك تماما

-عندما يستمع لحديثك أثناء نقاشك معه وتجدي رد فعله أنه يسخر من كلامك معه ويسخر منك شخصيا .

-عندما يذهب مع أصدقائه كل يوم وبصفه مستمرة من غير اسباب ويخرج معهم دون مراعاه مشاعرك حتى يعطيكي أهتمامه بعض الوقت .
- عندما يتجاهلك الرجل بأسلوب متعمد فهذا نوع من التصرفات يعبر عنه بطريق غير مباشرة أنه يريد الانفصال .

- الشعور بانطفاء شغف الرجل والملل تجاه المرأة.

-عدم الرد على المكالمات أو الرسائل النصية.

-تجاهل الرجل للمرأة في ظل وجود الأقارب والأصدقاء.
-تجنب النظر إليها، وإنكار مشاعره بشكل ملحوظ.

-تغاضي النظر الى الطرف الاخر وتجنب مجيء العين في العين بقدر المستطاع

-احيانا التصريح بمشاعر الكره تجاه الطرف الاخر او انكار وجود مشاعر حب تجاهه يعتبر اسوء تصرف لعدم الرغبه فى إستكمال العلاقه بينهم .

مشاعر الحب الحب “مفتاح الحب” إظهار الحب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حزن على تويتر بعد وفاة بطل سلسلة هاري بوتر في ظروف غامضة

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وفلامبو (0-0) في دوري أبطال أفريقيا

مشجع يدعم كهربا بمليون جنيه لتسديد غرامة الزمالك.. اعرف ردَّ نجم الأهلي

مباشر الآن.. مباراة الزمالك وفلامبو 5-1 في دوري أبطال إفريقيا

احبسوني مكان ابني| والد عريس الإسماعيلية يشكّك في زوجة نجله بجملة خطيرة

ارتفاع غير مسبوق.. مفاجأة في أسعار الذهب و42 جنيها زيادة بعيار 21

أمطار ورياح.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس الأسبوع القادم

الدكتور العائد من الموت.. زميلته تروي تفاصيل صادمة: كلمني بعد ما اتدفن|صور

موضوعات متعلقة

لبشرة نضرة.. 5 مقشرات سهلة للوجه من مطبخك

تاج المرأة شعرها.. 5 أخطاء شائعة تجنبيها

احترس.. مرض خطير منتشر حول العالم ويؤدي إلى الانتحار

ثبات الوزن ..أخطاء يقع فيها الكثيرين ونصائح لتجنبها

10 طرق لتشجيع طفلك على تكوين صداقات والخروج من العزلة

بـ 5 جنيهات..  تقدري ترجعي جراب موبايلك كأنه جديد

كارثة للأطفال.. احذر الإفراط في تناول حلوى المولد لهذا السبب

مفاجأة.. حلاوة المولد ليست مضرة فقط | فوائدها خارقة

ترشيحاتنا

محتاجة تطوّر نفسها .. مخرج عالمي يكشف رأيه في رقص دينا |شاهد

بالأسعار .. 5 سيارات موفرة في الوقود بالسوق المصري| صور

بمجموع 15-1.. صن داونز يتأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

توفى في ظروف غامضة.. من هو بطل سلسلة هاري بوتر ؟

مهرجان أهداف.. الزمالك يكتسح فلامبو البورندي بخماسية في دوري أبطال إفريقيا

الهدف الخامس .. يوسف أسامة نبيه يسجل لـ الزمالك أمام فلامبو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصطفى قمر يحيي حفل زفاف جيلان علاء وعز شهوان.. صور

حزن على تويتر بعد وفاة بطل سلسلة هاري بوتر في ظروف غامضة

لـ التورتة والجاتوهات .. طريقة عمل الكيكة الإسفنجية

في اليوم العالمي للبيض.. مخاطر غير متوقعة وطرق تجنبها عند تناوله

فيديو

إحداها منع الطلاب من دخول الحرم الجامعي بسبب المصروفات.. 4 شائعات نفتها الحكومة

عمرو مصطفى يطرح أغنيته الجديدة سيبوه.. فيديو

تحذير عاجل من طقس الساعات القادمة | أجواء رعدية .. فيديو

تكلفة العمرة 4400 جنيه .. اعرف الحقيقة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ