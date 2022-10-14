هل زوجك يحبك ويريد استكمال حياته معك أم لا؟..استشاري تكشف علامات مفاجأة

الحب هو اساس العلاقة بين اي اثنين سواء كانوا متزوجين او لازالوا مخطوبين ،و الحب هو الشئ الوحيد الذي يساعد علي استمرار هذه العلاقة ، فاذا قل هذا الحب او خفت فتصبح العلاقة فاترة وغير صلبة ، تهتز مع اول مشكلة تحدث ، هناك تصرفات تدل عدم الحب وتشير ان الطرف الثاني لن يستطيع استكمال الحياة معكي .. ومن هذه العلامات كما تقول ريهام الهواري استشاري تحليل السلوك فى تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الاخباري هي :-

- عندما لايفصح بالمشاعر ويبخل بمشاعر الحب والاهتمام تجاهك ويبخل عليكي بالخروجات والهدايا فى المناسبات .

-عدم الاستماع لحديثك معه وليس لديه الرغبه فى التحدث معك .

-عندما يكون يغيب فترات طويله من المنزل وعدم الرغبه لرؤيته وعند المواجهه تزداد المشاكل

- عندما يكون مشغول بأشياء ليس لها اهميه ومتجاهلك تماما

-عندما يستمع لحديثك أثناء نقاشك معه وتجدي رد فعله أنه يسخر من كلامك معه ويسخر منك شخصيا .

-عندما يذهب مع أصدقائه كل يوم وبصفه مستمرة من غير اسباب ويخرج معهم دون مراعاه مشاعرك حتى يعطيكي أهتمامه بعض الوقت .

- عندما يتجاهلك الرجل بأسلوب متعمد فهذا نوع من التصرفات يعبر عنه بطريق غير مباشرة أنه يريد الانفصال .

- الشعور بانطفاء شغف الرجل والملل تجاه المرأة.

-عدم الرد على المكالمات أو الرسائل النصية.

-تجاهل الرجل للمرأة في ظل وجود الأقارب والأصدقاء.

-تجنب النظر إليها، وإنكار مشاعره بشكل ملحوظ.

-تغاضي النظر الى الطرف الاخر وتجنب مجيء العين في العين بقدر المستطاع

-احيانا التصريح بمشاعر الكره تجاه الطرف الاخر او انكار وجود مشاعر حب تجاهه يعتبر اسوء تصرف لعدم الرغبه فى إستكمال العلاقه بينهم .