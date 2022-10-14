الاتحاد الأوروبي يوافق على تدريب 12 ألف جندي في الجيش الأوكراني

وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، على مهمة تدريب نحو 12 ألف جندي في الجيش الأوكراني.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن دبلوماسيين قولهم: إن "سفراء دول الاتحاد الأوروبي وافقوا بالإجماع على مهمة تدريب عسكرية لنحو 15 ألف جندي بالقوات المسلحة الأوكرانية".

وكان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد طرح فكرة تدريب القوات الأوكرانية في أغسطس الماضي.

وتشمل المهمة تدريبات في مجالات مثل اللوجستيات والحماية من الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية.

وسيتم تدريب القوات الأوكرانية في دول الاتحاد الأوروبي مثل بولندا وألمانيا.

ومن المقرر أن يوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسميا الاثنين المقبل في لوكسمبورغ على القرار الذي اتخذه سفراء دول التكتل الـ27 اليوم.

