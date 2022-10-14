تحالف هوندا - سوني يصدر السيارات من اليابان لأمريكا الشمالية ويتجاهل الشرق الأوسط

تراهن هوندا وعملاق الإلكترونيات الياباني سوني بشكل كبير على نمو سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك تخططان لإنتاج سياراتهما الكهربائية الجديدة المطورة بشكل مشترك في مصنع هوندا في أمريكا الشمالية مع تسليم أول دفعة للعملاء بحلول عام 2026.

تخطط شركة سوني - هوندا للتنقل" Sony Honda Mobility لتصدير سياراتها إلى اليابان أيضا، وحاليا هناك مباحثات مشتركة حول تصدير سيارات هوندا سوني إلى القارة الأوروبية، ولكن لا وجود للشرق الأوسط في تلك المفاوضات، والخطط التوسعية.

وصف المسؤولون التنفيذيون في سوني هوندا للتنقل ، السيارة الكهربائية القادمة، باكورة تعاون العلامتين التجاريتين بأنها نموذج ذو قيمة مضافة عالية لهما من شأنها أن تتبنى الكثير من التقنيات الجديدة من سوني ، بما في ذلك أنظمة الترفيه والتقنيات المتقدمة والكثير من أجهزة الاستشعار.

سيتمحور البيع بالتجزئة على التسويق والبيع عبر الإنترنت ، بعد أن اهتمت هوندا بتطوير شبكة مبيعات الكترونية لها في اليابان، تريد التوسع في خطتها التسويقية الجديدة، أضافت هوندا إن خطط خدمات ما بعد البيع لا تزال قيد الدراسة ولم يستقروا على شكل معين.

شراكة سوني هوندا تعطي أولوية كبرى لسوق أمريكا الشمالية ، أحد أهم أسواق هوندا ، لأن الولايات المتحدة تتقدم بسرعة مذهلة في تطوير السيارات الكهربائية وحجم المبيعات، كما لعبت الحوافز واللوائح الصديقة للمركبات الكهربائية ، مثل القوانين البيئية الموجودة في كاليفورنيا ، دورًا أيضًا في زيادة الإقبال على السيارات الكهربائية.

قال Yasuhide Mizuno ، الرئيس التنفيذي للشركة الجديدة المشتركة ، أثناء إعلان الجدول الزمني للشركة الجديدة "سبب اختيارنا أمريكا الشمالية هو أنها أكثر تقدمًا، أعتقد أن أمريكا الشمالية سوق تتمتع بقدر كبير من القوة الشرائية، التبني الكهربائي يختلف من ولاية إلى أخرى ، ولكن من المهم بالنسبة لنا إطلاق منتجنا في أسواق مثل كاليفورنيا".

لا تستبعد Sony Honda Mobility الإنتاج في اليابان يومًا ما. لكن في الوقت الحالي ، ستكون أمريكا الشمالية هي مقرها الرئيسي في التصنيع و قاعدة الإنتاج والمبيعات الرئيسية.

ستبدأ عمليات التسليم في السوق المحلية لشركة هوندا في النصف الثاني من عام 2026 ، وستبدأ شركة سوني هوندا للتنقل في تلقي طلبات شراء السيارة الجديدة في النصف الأول من عام 2025.