حنفي جبالي يلتقي رئيس الجمعية الوطنية الصربية

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالسيد ڤلاديمير أورليتش رئيس الجمعية الوطنية الصربية.

جاء ذلك على هامش مشاركته في أعمال الجمعية ١٤٥ للاتحاد البرلماني الدولي والمنعقدة في العاصمة الرواندية كيجالي.



في مستهل اللقاء أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على العلاقة التاريخية بين القاهرة وبلجراد ولاسيما دورهما في تأسيس وقيادة حركة عدم الانحياز.

وخلال اللقاء، أشار المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى جهود مصر لإنجاح مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 مبدياً الترحيب بالمشاركة الصربية رفيعة المستوى المرتقبة في تلك القمة، كما استعرض مساهمة مصر في نتائج المؤتمر وذلك من خلال تحويل التعهدات والوعود إلى تمثيل فعلي على الأرض.



وعلى الصعيد الإقليمي، أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن تقدير مصر للمواقف الصربية الإيجابية والداعمة للقضايا العربية في المحافل الدولية.

من جانبه، أكد ڤلاديمير أورليتش رئيس الجمعية الوطنية الصربية على عميق تقديره لهذا اللقاء والذي يأتي في ظل علاقات وثيقة وتاريخية تجمع البلدين الصديقين، خاصة على مستوى القيادة السياسية في كلا البلدين، مشيراً في هذا الصدد إلى الزيارة الأخيرة الناجحة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى بلجراد، كما أكد رئيس الجمعية الوطنية الصربية على ضرورة استثمار العلاقات التاريخية بين البلدين للبناء عليها في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وفي ختام اللقاء، وجه رئيس الجمعية الوطنية الصربية الدعوة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لزيارة صربيا وعقد مباحثات برلمانية مصرية صربية موسعة والقاء كلمة في البرلمان الصربي تعبيراً عن علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين.