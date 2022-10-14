وزيرة التضامن ضيفة برنامج العباقرة قادرون باختلاف .. السبت

يستضيف الروائي عصام يوسف، ببرنامج "العباقرة قادرون باختلاف" الذي يذاع على فضائية "القاهرة والناس"، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في حوار مهم غدًا السبت.

ومن المقرر أن يتمحور اللقاء مع الدكتورة نيفين القباج داخل استوديو "العباقرة"، ملف القادرون باختلاف في مصر وأبرز التحديات التي واجهتهم خلال الفترة السابقة، وستجيب "القباج" على العديد من التساؤلات المطروحة على الساحة وقضايا أخرى تناقش لأول مرة.

واستطاع برنامج "العباقرة قادرون باختلاف"، تحقيق نسبة نجاح كبيرة ومشاهدة مميزة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي مع الانطلاقة الجديدة للموسم الأول من البرنامج، واهتم البرنامج الذي يقدمه الروائي عصام يوسف، على قناة القاهرة والناس، بذوي القدرات الخاصة، والتفاعل معهم طوال حلقات الموسم الأول من البرنامج.

