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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أغرب سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية.. اعرف كيف يتم الرد عليه

زوج وزوجة
زوج وزوجة

أغرب سؤال لدار الإفتاء المصرية، هو السؤال الذي يندهش منه الجميع ولكن الذي لا يعلمه الكثير أن المفتي وظيفته إيجاد حل لكل ما يخص أمر المسلمين في حياتهم حتى لا يضيق الأمر عليهم، وهذا وفقا للكتاب والسنة بدون مخالفة.

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أغرب سؤال لدار الإفتاء

وعن أغرب سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، كشف عنه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء الحالي، حيث أعلن عن مشكلة غريبة جاءت إلى دار الإفتاء ، ويريد أصحابها الوصول إلى حل لهذه المشكلة.

وقال علي جمعة، في فيديو له، إن هذه المشكلة كانت عبارة عن أسرة جاءت وتشتكي من أمر ألم بها، حيث يقول صاحب المشكلة إننا في منطقة من عاداتنا في الزواج ، ألا يرى الخاطب مخطوبته إلا يوم الزفاف ، وتقدم اثنين من الشباب أخوة، لخطبة فتاتين أخوة، وتم عقد القران للعروسين وأتم حفل الزفاف.

حدوث المشكلة 

 

وأضاف، من ضمن العادات في الزواج أيضا لهذه العائلات، أن تكون أول زيارة للعروسين بعد شهر من الزفاف، فلما انتهى هذا الشهر، وجاء موعد أول زيارة من الأهل إلى العروسين ، وجدوا الكارثة ، وهي أن العروسين تبادلا الزوجات وهما لا يعلمان ، لأن كل من الشباب لا يعرف من هي عروسه؟ فالأخ الأول دخل على الأخت التى ليست زوجته فى العقد، والأخ الثانى دخل بالأخت الأولى التى ليست زوجته فى العقد.

الحل من دار الإفتاء

 

وتابع علي جمعة، سألناهم عن حال العروسين على الواقع الذي تم وكيف يتعاملون مع بعضهن البعض ، فأجابوا أن الأمور كانت تسير بشكل طبيعي ، وأنه قد حدث حمل لكلا الزوجتين، فأفتى لهم الدكتور علي جمعة، بأن يطلق الرجلين كلا منهما زوجته التى عقد عليها وأن يعقد على زوجته التى دخل بها فعلا.

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