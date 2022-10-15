زيادة جديدة لأسعار بيجو 2008 موديل 2022 .. اعرف التفاصيل

ارتفعت اسعار السيارة بيجو 2008 موديل 2022، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت 15 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة بالسوق المصري من هذه النسخة، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية متعددة الاستخدام.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث قائمة اسعار للسيارة بيجو 2008 موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة

بيجو 2008 موديل 2022

تمتلك السيارة بيجو 2008 موديل 2022 واجهة أمامية ذات مصابيح حادة المظهر، مع شبكة متعددة الفتحات الهوائية بلمسات فضية لامعة، بالاضافة إلى دعامات بلاستيكية جانبية واقواس نصف دائرية اعلى منطقة العجلات، والتي جاءت بجنوط رياضية 16 بوصة.

بيجو 2008 موديل 2022

وتضم السيارة بيجو 2008 موديل 2022 مرايات جانبية كهربائية، وقفل مركزي للابواب، وحساسات حركة خلفية مدعومة بكاميرا، بالاضافة إلى تجهيزات اخرى ومنها حساسات حركة أمامية، وفتحة سقف بانوراما، ومكيف هواء اوتوماتيكي، وتقنية رصد النقاط العمياء.

بيجو 2008 موديل 2022

ويمكن للسيارة بيجو 2008 موديل 2022 الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة في كدة تستغرق 9.9 ثانية، حيث دعمت بمحرك 1200 سي سي تيربو، 3 سلندر، بقوة قدرها 130 حصانا، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات.

بيجو 2008 موديل 2022

السعر الرسمي للسيارة بيجو 2008 موديل 2022 في مصر

الفئة الاولى بيجو 2008 موديل 2022 بسعر 514.990 ألف جنيه بدلاً من 499.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية بيجو 2008 موديل 2022 بسعر 549.990 ألف جنيه بدلاً من 534.990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بيجو 2008 موديل 2022 بسعر 591.990 ألف جنيه بدلاً من 576.990 ألف جنيه.