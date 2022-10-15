عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة جديدة لأسعار بيجو 2008 موديل 2022 .. اعرف التفاصيل

بيجو 2008 موديل 2022
بيجو 2008 موديل 2022

ارتفعت اسعار السيارة بيجو 2008 موديل 2022، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت 15 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة بالسوق المصري من هذه النسخة، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية متعددة الاستخدام.

بورصة السيارات .. زيادة أسعار بيجو 5008 و 3008 موديل 2022 |تفاصيل

سعر ومواصفات أرخص سيارة بيجو موديل 2022 فى مصر |صور

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث قائمة اسعار للسيارة بيجو 2008 موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة 

بيجو 2008 موديل 2022

تمتلك السيارة بيجو 2008 موديل 2022 واجهة أمامية ذات مصابيح حادة المظهر، مع شبكة متعددة الفتحات الهوائية بلمسات فضية لامعة، بالاضافة إلى دعامات بلاستيكية جانبية واقواس نصف دائرية اعلى منطقة العجلات، والتي جاءت بجنوط رياضية 16 بوصة.

بيجو 2008 موديل 2022

وتضم السيارة بيجو 2008 موديل 2022 مرايات جانبية كهربائية، وقفل مركزي للابواب، وحساسات حركة خلفية مدعومة بكاميرا، بالاضافة إلى تجهيزات اخرى ومنها حساسات حركة أمامية، وفتحة سقف بانوراما، ومكيف هواء اوتوماتيكي، وتقنية رصد النقاط العمياء.

بيجو 2008 موديل 2022

ويمكن للسيارة بيجو 2008 موديل 2022 الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة في كدة تستغرق 9.9 ثانية، حيث دعمت بمحرك 1200 سي سي تيربو، 3 سلندر، بقوة قدرها 130 حصانا، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات.

بيجو 2008 موديل 2022

السعر الرسمي للسيارة بيجو 2008 موديل 2022 في مصر 

 

الفئة الاولى بيجو 2008 موديل 2022 بسعر 514.990 ألف جنيه بدلاً من 499.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية بيجو 2008 موديل 2022 بسعر 549.990 ألف جنيه بدلاً من 534.990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بيجو 2008 موديل 2022 بسعر 591.990 ألف جنيه بدلاً من 576.990 ألف جنيه.

بيجو 2008 موديل 2022
بيجو بيجو 2008 بيجو 2008 موديل 2022 سيارة بيجو 2008 موديل 2022 السيارة بيجو 2008 موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو بـ 10 جنيه بس.. مفاجأة قوية بخصوص أسعار الأرز

الدكتور العائد من الموت.. زميلته تروي تفاصيل صادمة: كلمني بعد ما اتدفن|صور

لم يتخذه هاني شاكر.. أول قرارات مصطفى كامل داخل نقابة الموسيقيين| خاص

حزن على تويتر بعد وفاة بطل سلسلة هاري بوتر في ظروف غامضة

غادروا أوكرانيا فورًا .. نداء عاجل من سفارة مصر في كييف للمواطنين

الأهلي أحدهم.. 3 فرق تحدد تصنيف الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

احبسوني مكان ابني| والد عريس الإسماعيلية يشكّك في زوجة نجله بجملة خطيرة

أمطار ورياح.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس الأسبوع القادم

ترشيحاتنا

نجيب ساويرس شاركه كـ DJ.. تامر حسني يحيي حفلا كبيرا بالشيخ زايد

صور مروعة.. الحيونات تأكل أجساد الجنود القتلي في الحرب الروسية الأوكرانية

الدولار يخالف التوقعات ويشهد ارتفاعا كبيرًا عالميا

طريقة عمل صوص الفراولة بدون جيلاتين

فوائد سورة الرحمن .. ما لا تعرفه من أسرار عروس القرآن

لوتس ايفيجا تتألق بإصدار خاص لمرور نصف قرن على لقب فورمولا 1|صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

افتتاح المعرض الماسي للفنان عبد العزيز تاج .. غدا

تكشف 9 أمراض خطيرة.. لا تستهن بـ رائحة الفم الكريهة

أهمها البروستاتا.. عصير رخيص يحمي الرجال من أمراض خطيرة

بمشاركة فنانين عرب.. الصور الأولى من الموسم الخامس لمسلسل The Crown

فيديو

أحمد سلامة يكشف حقيقة خلافه مع ابنته سارة بسبب جلسة تصوير

حكاية اغلي بيضة في العالم ...سعرها خيالي

رسوم جديدة وإعفاء المغتربين من الجمارك ... قرارات مهمة لأصحاب السيارات

اصطياد الشباب .. تفاصيل ضبط شبكة شذوذ في حدائق الأهرام |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

اﻟﻤﺰﻳﺪ