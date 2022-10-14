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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل دا ينفع ؟ محمد موسى ينتقد أشرف زكي بسبب محمد رمضان

محمد موسى
محمد موسى

شن الإعلامي محمد موسى، هجوما حادا على الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بسبب دفاعه عن الفنان محمد رمضان، ومنحه تصريح بالغناء بحجه أنه يمتلك شعبية كبيرة.

 

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محمد موسى: لا مكان للإرهاب على أي أرض عربية


وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، يا دكتور هو يعني ينفع عشان أي حد عنده جماهيرية كبيرة زي أنت ما بتقول يشتغل أي حاجة ينفع مثلاً جماهيريته تمكنه أنه يمسك مشرط ويدخل غرفة العمليات ويعمل عملية لمريض وكل مؤهلاته في الطب أنه عنده جماهيرية كبيرة.

أنت بترسخ لتكرار الظواهر 

تابع محمد موسى، ان تصريحاتك يا دكتور أشرف يا زكي بترسخ لمفهوم أي حد يعمل أي حاجة وبعدين حضرتك بتتكلم عن موهبة محمد رمضان في الغناء وأنت أساسا يا دكتور مش شغلة نقابتك تقييم مين يغني ومين مينفعش يغني دي شغلة نقابة الموسيقيين وبقول لحضرتك بعد دفاعك ده أنت بترسخ لتكرار الظواهر اللي ضيعت الغناء المصري وده كلام هيزعلك لكن ده رأيي زي ما حضرتك قلت رأيك في محمد رمضان".
 

محمد موسى محمد رمضان اشرف زكي المهن التمثيلية أخبار التوك شو اليوم

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