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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هنا الكلية الجوية.. حلقة خاصة عن قرب في عيد نسور الجو

القوات الجوية
القوات الجوية

عرضت قناة "dmc"، مساء اليوم الجمعة حلقة خاصة بمناسبة عيد القوات الجوية، حيث حاور الإعلامي أحمد الدريني مجموعة من أبطالنا من داخل الكلية الجوية.

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تضمنت الحلقة حوارات تكشف كيفية تدريب وتأهيل الطيارين الجدد وأبرز المقومات الجسدية والنفسية التي يجب أن تتوافر في المقبولين وتفاصيل الدراسة عامًا تلو الأخر حتى التخرج والانضمام إلى نسور القوات الجوية.


وجه "الدريني" مقدمة قوية في بداية الحلقة عن القوات الجوية المصرية وبطولاتها، حيث أكد أنه لا يزال الطيران المصري عقابًا سماويًا لمن تسول له نفسه إيذاء هذا الوطن داخل حدود البلاد أو خارجها، مؤكدًا أنه من الكلية يتخرج الطالب مقاتلًا في صفوف الجيش المصري بعد تدريبات مكثفة في كافة التخصصات القتالية والجوية.

عيد القوات الجوية الجيش المصري الطيران تأهيل دراسة تفاصيل

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