وزير المالية: صندوق النقد الدولي لم يحدد أي شروط لمنح مصر قرض جديد|فيديو

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، تقريبا في المرحلة الاخيرة من التفاوض، مطمئنا المواطنين أن السياسات المالية بالصندوق لم تحدد أي شروط.

وقال محمد معيط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الصندوق حريص على مرونة سعر الصرف، خاصة أن الفترة الماضية اثرت على الاحتياطي النقدي وعلى سير الاقتصاد المصري وعلى الأزمات بالعالم.

وتابع وزير المالية، أن هناك اثار تضخمية، مؤكدا أنه يتم التعامل معها بسياسات تخفف من حدتها.

الاقتصاد المصري مر بصدمات شديدة

وأشار محمد معيط إلى أن الاقتصاد المصري مر بصدمات شديدة اثرت سلبا على الأسعار ولكنه كان قادر على التصدي لها.



