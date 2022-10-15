العباقرة قادرون باختلاف.. عصام يوسف يبكى على الهواء في ختام الموسم.. فيديو

أجهش الروائي عصام يوسف، في البكاء بعد مفاجئة فريق عمل برنامج "العباقرة قادرون باختلاف"، وتكريمه على أداءه في الموسم الأولى من البرنامج المخصص لأبطالنا من ذوي الهمم.

وفاجئ المخرج اللبناني ميلاد أبي رعد، الروائي عصام يوسف بكلمة شكر لأدائه وإدارته في برنامج "العباقرة قادرون باختلاف"، والمذاع عبر شاشة قناة القاهرة والناس، ثم خرج إلى الاستوديو وسلمه كأس تكريمه ليجهش عصام يوسف في البكاء سعادة بتكريمه، وعلق قائلا: "احساسي غريب وبقالي 24 موسم بسلم كؤوس وأول مرة ابقى في ايدي كأس باسمي".

وتابع: "أنا فخور بالتفكير فيا وأنا فخور أني واقف وسط الناس اللى بحبهم واجتهدوا والحلم اللي بدأ من 7 سنين وتوج بكأس داخل استوديو العباقرة"، وبكى قائلا: "كان نفسي الأديب الراحل عبد التواب يوسف يكون معانا النهاردة ويشوف فكرته وصلت بلدنا لايه".

واستطاع برنامج "العباقرة قادرون باختلاف"، تحقيق نسبة نجاح كبيرة ومشاهدة مميزة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي مع الانطلاقة الجديدة للموسم الأول من البرنامج، واهتم البرنامج الذي يقدمه الروائي عصام يوسف، على قناة القاهرة والناس، بذوي القدرات الخاصة، والتفاعل معهم طوال حلقات الموسم الأول من البرنامج.

