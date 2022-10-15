بإطلالة جذابة.. هند صبري تستعيد ذكريات عطلتها الصيفية عبر انستجرام

استعادت الفنانة هند صبري، الذكريات بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتألقت هند صبري بإطلالة جذابة ناعمة من امام البحر ،و علقت قائلة: وحشتيني هذة الايام الكسولة.

وشهدت الساحة السينمائية منافسة بين عدد من الأفلام لنيل أعلى الإيرادات والمشاهدات، إلا أن هناك تراجعا بشكل عام في شباك التذاكر عن الأيام الماضية.

ونستعرض لكم تفاصيل إيرادات الأفلام مساء أمس، الاثنين ، وذلك من خلال التقرير التالي.



تمكن فيلم “فضل ونعمة” من تصدر شباك التذاكر في أول أيام عرضه في السينمات المصرية، حيث حقق العمل 368,005

ألف جنيه ليحتل المركز الأول.

يشارك في بطولة فيلم «فضل ونعمة»، هند صبري، ماجد الكدواني، ومحمود حافظ، ومحمد ممدوح، وياسمينا العبد، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.