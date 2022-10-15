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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جذابة.. هند صبري تستعيد ذكريات عطلتها الصيفية عبر انستجرام

صدى البلد

استعادت الفنانة هند صبري، الذكريات بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتألقت هند صبري بإطلالة جذابة ناعمة من امام البحر ،و علقت قائلة: وحشتيني هذة الايام الكسولة.

بأغنية ديس.. هند صبري تروج لفيلم فضل ونعمة.. فيديو

هند صبري وماجد الكدواني يواصلان تصدر شباك الإيرادات بفيلم فضل ونعمة

وشهدت الساحة السينمائية منافسة بين عدد من الأفلام لنيل أعلى الإيرادات والمشاهدات، إلا أن هناك تراجعا بشكل عام في شباك التذاكر عن الأيام الماضية.

ونستعرض لكم تفاصيل إيرادات الأفلام مساء أمس، الاثنين ، وذلك من خلال التقرير التالي.
 

تمكن فيلم “فضل ونعمة” من تصدر شباك التذاكر في أول أيام عرضه في السينمات المصرية، حيث حقق العمل 368,005
 ألف جنيه ليحتل المركز الأول.  

يشارك في بطولة فيلم «فضل ونعمة»، هند صبري، ماجد الكدواني، ومحمود حافظ، ومحمد ممدوح، وياسمينا العبد، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

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