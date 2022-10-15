الشتاء يقترب .. أمريكا تواجه 7 سلالات مختلفة من متحور أوميكرون

ذكر تقرير أمريكي أن الولايات المتحدة تواجه انتشار ما لا يقل عن سبع سلالات مختلفة من متحور أوميكرون على صلة بفيروس (كوفيد-19) مع اقتراب فصل الشتاء.



وذكرت شبكة "سي ان بي سي" الإخبارية الأمريكية، أن هذه التطورات تأتي في الوقت الذي يتوقع فيه مسئولو الصحة الأمريكيون موجة أخرى من هذه العدوى الفيروسية، مضيفة أنه على الرغم من أن متحور أوميكرون (BA.5) لا يزال منتشراً في الولايات المتحدة، إلا أنه بدأ يفقد بعض الأهمية أمام السلالات الأخرى من الفيروس، وذلك وفقاً لبيانات هيئة "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" التي نُشرت في وقت سابق اليوم الجمعة.