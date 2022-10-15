مجالس الإقراء بالمساجد الكبرى تواصل رسالتها على أيدي أساتذة متخصصين من علماء الأزهر

أطلقت وزارة الأوقاف مجالس الإقراء على كبار العلماء بالمساجد الكبرى في أربعة علوم، وهي: التفسير وعلوم القرآن، والحديث وعلومه، والفقه وأصوله، واللغة العربية، وذلك بمائة مسجد، حيث أكد عدد من روادها أن هذه المجالس أعادت للمسجد دوره التثقيفي والتنويري.





وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيمت فعاليات مجلس الإقراء في مادة الحديث وعلومه بمسجد سليمان محمود ، حيث قام أ.د/ محمد محمد زكري، بقراءة وشرح كتاب الأربعين النووية.



وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيمت فعاليات مجلس الإقراء في مادة التفسير بمسجد سيدي علي المليجي، حيث قام أ.د/ محمد محمد الدغمان وكيل كلية اللغة العربية بالمنوفية، بقراءة وشرح كتاب تفسير النسفي: مدارك التنزيل وحقائق التأويل.



وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيمت فعاليات مجلس الإقراء في مادة الحديث وعلومه بمسجد التائبين، حيث قام أ.د/ محمد عباس المغني الأستاذ بجامعة الأزهر، بقراءة وشرح كتاب الأربعين النووية.



كما أقيمت فعاليات مجلس الإقراء في مادة الحديث وعلومه بمسجد الشحاروة بنوب طحا التابع لمديرية أوقاف القليوبية، حيث قام أ.د/ عواد محمود عواد بقراءة وشرح كتاب الأربعين النووية.



وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيمت فعاليات مجلس الإقراء بمادة الفقه وأصوله بمسجد بني سويف الجديدة، حيث قام د/ محمد حسني جاد الرب، بقراءة وشرح كتاب (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) لابن رشد.