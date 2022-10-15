مدينة كولن الألمانية ترفع أذان الجمعة عبر مكبرات الصوت لأول مرة.. فيديو

شهدت مدينة "كولن" الألمانية، رفع الأذان لصلاة الجمعة بالمسجد الكبير لأول مرة، ضمن مشروع اقترحته سلطات المدينة في أكتوبر عام 2021 للسماح برفع أذان صلاة الجمعة عبر مكبرات الصوت لمدة لا تتجاوز خمس دقائق، وفقًا لدرجة الصوت التي تقررها الحكومة، وهو الأمر الذي سيحدث تباعًا في مساجد أخرى بالولاية التي تبلغ 45 مسجدا.

ومن المقرر أن يستمر هذا المشروع لمدة عامين، ثم يتم تقييم نتائجه للنظر في إمكانية استمراريته.



يأتي هذا المشروع متزامنًا مع الجهود التي تبذلها الحكومة الألمانية لتحقيق الاندماج الاجتماعي للمسلمين، وتعبيرًا عن الحرية الدينية التي يكفلها الدستور الألماني للجميع، إلا أن هذه الخطوة لاقت اعتراضات واسعة من عناصر اليمين المتطرف في المدينة.

وعرضت فضائية "يورونيوز" مقطع فيديو يرصد مسجد في ألمانيا يرفع الآذان لأول مرة.

وأوضح المقطع أنه لأول مرة رفع مسجد كولونيا المركزي، أمس يوم الجمعة، الأذان بعد اتفاق أجراه الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية يسمح للمسجد برفع الأذان أيام الجمعة ولمدة عامين.

وبموجب الاتفاق سيُسمح لحوالي 35 مسجدا في كولونيا برفع الأذان أيام الجمعة لمدة تتراوح إلى 5 دقائق، بشرط ألا يتجاوز مستوى الصوت لأكثر من 60 ديسيبل وعلى مسافة 100 متر.

وبدأ المشروع بمبادرة من هنرييت ريكر، رئيسة بلدية كولون، التي قالت سابقاً: "السماح لنداء المؤذن هو بالنسبة لي علامة على الاحترام".

وافتُتح مسجد كولونيا المركزي في العام 2018 بدعم من منظمة المجتمع الإسلامي والاتحاد الأوروبي التركي الإسلامي، وتعرض افتتاحه لانتقادات لاذعة بسبب صلته المباشرة مع تركيا ورجب طيب إردوغان.

وقال مراد شاهينارسلان مدير منتدى المسجد: " لرفع الأذان أهمية ورمزية كبيرة لنا، نشعر كمسلمين أننا في وطننا."