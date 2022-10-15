عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مدينة كولن الألمانية ترفع أذان الجمعة عبر مكبرات الصوت لأول مرة.. فيديو

رفع الأذان في مدينة
رفع الأذان في مدينة كولن الألمانية

شهدت مدينة "كولن" الألمانية، رفع الأذان لصلاة الجمعة بالمسجد الكبير لأول مرة، ضمن مشروع اقترحته سلطات المدينة في أكتوبر عام 2021 للسماح برفع أذان صلاة الجمعة عبر مكبرات الصوت لمدة لا تتجاوز خمس دقائق، وفقًا لدرجة الصوت التي تقررها الحكومة، وهو الأمر الذي سيحدث تباعًا في مساجد أخرى بالولاية التي تبلغ 45 مسجدا.

ومن المقرر أن يستمر هذا المشروع لمدة عامين، ثم يتم تقييم نتائجه للنظر في إمكانية استمراريته.

يأتي هذا المشروع متزامنًا مع الجهود التي تبذلها الحكومة الألمانية لتحقيق الاندماج الاجتماعي للمسلمين، وتعبيرًا عن الحرية الدينية التي يكفلها الدستور الألماني للجميع، إلا أن هذه الخطوة لاقت اعتراضات واسعة من عناصر اليمين المتطرف في المدينة.

وعرضت فضائية "يورونيوز" مقطع فيديو يرصد مسجد في ألمانيا يرفع الآذان لأول مرة.

وأوضح المقطع أنه لأول مرة رفع مسجد كولونيا المركزي، أمس يوم الجمعة، الأذان بعد اتفاق أجراه الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية يسمح للمسجد برفع الأذان أيام الجمعة ولمدة عامين.

وبموجب الاتفاق سيُسمح لحوالي 35 مسجدا في كولونيا برفع الأذان أيام الجمعة لمدة تتراوح إلى 5 دقائق، بشرط ألا يتجاوز مستوى الصوت لأكثر من 60 ديسيبل وعلى مسافة 100 متر.

وبدأ المشروع بمبادرة من هنرييت ريكر، رئيسة بلدية كولون، التي قالت سابقاً: "السماح لنداء المؤذن هو بالنسبة لي علامة على الاحترام".

وافتُتح مسجد كولونيا المركزي في العام 2018 بدعم من منظمة المجتمع الإسلامي والاتحاد الأوروبي التركي الإسلامي، وتعرض افتتاحه لانتقادات لاذعة بسبب صلته المباشرة مع تركيا ورجب طيب إردوغان.

وقال مراد شاهينارسلان مدير منتدى المسجد: " لرفع الأذان أهمية ورمزية كبيرة لنا، نشعر كمسلمين أننا في وطننا."

كولن رفع الأذان صلاة الجمعة أذان صلاة الجمعة مكبرات الصوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات هذا الأسبوع.. الوزارة تنفي

رد حاسم من مرتضى منصور على خلاف إمام عاشور وفيريرا

أول تعليق من برونو سافيو على أزمته مع الاتحاد البوليفي

بينها القاهرة.. منخفض جوي يضرب البلاد وأمطار رعدية على 11 محافظة | طقس اليوم

كنت تعبانة وهو استغل ضعفي.. شاب يعتدي على خطيبته في الصف

فرج عامر: كولر استمع لوكيل أعمال محمد محمود ونفذ إللي في دماغه.. تفاصيل

أحمد سلامة يكشف حقيقة خلافه مع ابنته سارة بسبب جلسة تصوير

لمدة 4 شهور فقط .. خطوات إرسال سيارة بدون جمارك لـ مصر|التفاصيل كاملة

ترشيحاتنا

القبض على جرينوود لاعب مانشستر يونايتد.. تفاصيل

مدينة كولن الألمانية ترفع أذان الجمعة عبر مكبرات الصوت لأول مرة.. فيديو

أزمة دبلوماسية جديدة.. بولندا تستدعي السفير الإسرائيلي

مجالس الإقراء بالمساجد الكبرى تواصل رسالتها على أيدي أساتذة متخصصين من علماء الأزهر

بث مباشر لمباراة الأهلي ضد الكويتي في نهائي البطولة العربية للسلة

سيبوه.. عمرو مصطفى يعتلي التريند في أقل من 24 ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد استعداد شيرين عبدالوهاب لإجراء عملية.. كل المعلومات عن الرباط الصليبي

أزال "تاتو" وجهها بكلب.. صورة رومانسية جديدة لـ سيلفستر ستالون وزوجته

بعد إصابة ميريام فارس بـ كورونا.. تعرف على أبرز الأعراض غير المتوقعة

رئيس الأركان يشهد بياناً لمنظومة التأمين الكيميائى لإحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية

فيديو

سقوط أمطار| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. تغطية خاصة

بعد ظهورها في لبنان.. تعرف على أهم أعراض الإصابة بالكوليرا| فيديو جراف

عبد المجيد عبد الله يحيي الليلة الأولى من حفله الجماهيري بالبحرين

أحمد سلامة يكشف حقيقة خلافه مع ابنته سارة بسبب جلسة تصوير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ