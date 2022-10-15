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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد شقيقه على متن الطائرة .. شاهد

صدى البلد

شارك الفنان محمد رمضان فيديو قصير له، عبر خاصيه “الاستوري” بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر محمد رمضان في الفيديو و هو يحتفل بعيد ميلاد شقيقه و مدير أعماله علي متن الطائرة.

بـ كاب ونظارة.. شاهد أحدث ظهور لـ محمد رمضان عبر انستجرام

وبدأ النجم محمد رمضان، تصوير أول مشاهد مسلسله الرمضاني الجديد «العمدة»، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023.


ونشر محمد رمضان أول صورة من كواليس المسلسل عبر "انستجرام"، وعلق قائلا: "توكلنا على الله ( العمدة ) .. رمضان القادم تأليف محمد سامي و مهاب طارق إخراج محمد سامي إنتاج محمد السعدي و جوهر".

 

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، أحمد داش، هيدى كريم، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، مجدى، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى شعبى.

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