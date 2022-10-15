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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

وجدت عملا يجذبني.. شريف منير يتحدث عن دوره في إيجار قديم

شريف منير
شريف منير

يكثف المخرج طارق رفعت، ساعات تصوير مسلسل "إيجار قديم"، والذي يقوم ببطولته النجم ‏شريف منير، ويشاركه البطولة محمد الشرنوبي، فيدرا، وصلاح عبدالله، وذلك تمهيدا لعرضه ‏خلال نوفمبر المقبل على شاشة إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.‏

وعبر النجم شريف منير، عن سعادته ببطولة مسلسل "إيجار قديم"، موضحا أنه يهوى العمل في ‏موسم دراما رمضان، إلا أن مسلسل "إيجار قديم" جذبه لتقديمه خارج موسم دراما رمضان، ‏موضحا أن الدراما الجيدة تصلح للعرض أي وقت من العام، وليس خلال سباق رمضان فقط.‏

وأشار شريف منير، أنه وافق على بطولة مسلسل "إيجار قديم" بعد أول جلسة مع المنتج كريم ‏أبوذكري، موضحا أن الفكرة تميل للكوميديا الإجتماعية في إطار لايت إنساني، وقال شريف ‏منير: "خلال الفترة الماضية اعتذرت عن عدة أعمال درامية لأنها لم تجذبني لتقديمها، وحاليا ‏أصبحت اختار الأعمال التي تحمل رسائل حقيقية للناس، بجانب تقديمها متعة للمشاهدين"، ‏وأردف: "حقيقة وجدت في مسلسل إيجار قديم كافة المميزات التي تجعلني أوافق على العمل به، ‏بداية من المنتج كريم أبوذكري والذي أتعاون معه لأول مره، وحقيقة كان إكتشاف حقيقي بالنسبة ‏لي"، وقال : "وجدت منتج فاهم الشغلانة كويس ويوفر كل مقومات النجاح".‏

وأوضح شريف منير أن مسلسل "إيجار قديم" يطرح فكرة تناسب جدا المجتمع المصري، وتلقي ‏الضوء على عدة قضايا إجتماعية، من خلال حكايات إنسانية تدور بين شخصيات تقترب كثيرا ‏من الواقع في عمارة سكنية يقطنها أبطال العمل"، وأكد شريف منير أنه انتهى من تصوير ما ‏يقرب من ٧٠% من مشاهدة في العمل.‏

وعن كواليس التصوير قال شريف منير أنها مليئة بالود والمحبة، موضحا أن المشاهد التي ‏تجمعه بالفنان القدير صلاح عبدالله بها الكثير من الكوميديا والمشاعر الإنسانية، وأشار إلي أن ‏التركيبة التي يقدمها المسلسل قريبة جدا من المجتمع المصري البسيط وهو ما سيجذب الفئة ‏الأكبر من الجمهور لمتابعته، وقال: "وجود أجيال مختلفة في التركيبة يجعل المسلسل يصل ‏لكافة فئات المجتمع بداية من الأطفال والشباب وصولا للأعمار الأكبر سنا".‏

فيلم ايجار قديم :

الجدير بالذكر أن مسلسل "إيجار قديم" بطولة شريف منير، محمد الشرنوبي، فيددرا، صلاح ‏عبدالله، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدي، بسمة داود، وعلاء زينهم، ‏والعمل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج "‏k media‏"، كريم أبوذكرى، ‏ومقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال نوفمبر المقبل، وتدور ‏أحداث المسلسل في إطار اجتماعي لايت.‏

شريف منير ايجار قديم

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