عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى وفاة شيبوب السينما.. تعرف على قصة حب سعيد أبو بكر وماجدة

صدى البلد

يتزامن اليوم 16 أكتوبر ذكرى وفاة الفنان سعيد أبو بكر الشهير بـ"شيبوب" في فيلم "عنتر" عام 1971 حيث تميز بأسلوب ضاحك وصوت فكاهي جعل جمهور كبير يعرفه، وقدم عددا من الأعمال   سواء في السينما أو المسرح.


من أقوي المسرحيات التي قدمها سعيد أبو بكر  على مسرح المدرسة في بداية  حياته هي مسرحية لويس التاسع، ثم سافر إلى القاهرة وعمل بفرقة رمسيس بأجر شهري 3 جنيهات، ولكنه ترك الفرقة وسافر إلى السويس بحثًا عن فرصة أفضل للعمل، فعمل بوظيفة أمين مخازن بالمجلس البلدي بالسويس في الفترة من 1933 إلى عام 1936.

أهم أعماله الفنية :

حصل على دبلوم المعهد العالي لفن التمثيل عام 1947 وعمل مفتشًا بالمسرح المدرسي إلى جانب عضويته كممثل في فرقة المسرح الحديث ومع بداية الخمسينات أخرج عددا من المسرحيات منها مسرحية "صندوق الدنيا"، ومسرحية "بابا عايز يتجوز" ومسرحية "حواء" ومسرحية "الناس اللي فوق"  لنعمان عاشور، ومثل في عدة مسرحيات منها “البخيل” التي أخرجها  زكي طليمات، و"مسمار جحا" لأحمد باكثير، و"مريض بالوهم" و"حركة ترقيات".

مع بداية فرق التليفزيون ترشح سعيد أبو بكر ليكون مديرًا لفرقة المسرح الكوميدي عام 1963 وبعد ذلك مديرًا للفرقة الاستعراضية الغنائية وقدم مسرحيات منها "بنت بحري" و"حمدان وبهانة" و"القاهرة في ألف عام" معظم أدواره كانت إما صغيرة أو دور ثان، والفيلم الوحيد الذي شارك فيه بالبطولة كان فيلم "السبع أفندي" فعاني من مرض القلب .

سعيد أبو بكر وماجدة:

وارتبط  سعيد أبو بكر بقصة حب جمعته بالفنانة ماجدة الصباحي في بداية مشوارها الفني، وتمت خطبتهما بالفعل، إلا أنه وبعد أشهر قليلة من الخطوبة انفصلا دون أن يعلن أحدهما سبب الانفصال، ورغم دخول الفنانة ماجدة الصباحي في العديد من قصص الحب والزواج بعد ذلك، إلا أن سعيد أبو بكر قرر الإضراب عن الارتباط والزواج.

وكان سعيد أبو بكر يتمتع بحب وصداقة معظم نجوم الفن وعمالقته، حيث تميز بخفة الظل والطيبة والثقافة الواسعة، ولكنه أصيب بمرض القلب وعانى مع المرض لسنوات حتى تقرر سفره إلى لندن لإجراء جراحة بالقلب.

وأثناء سفره لم تستطع الطائرة الهبوط في مطار لندن نتيجة تكاثف الضباب، فتابعت سيرها لتهبط في مطار اسكتلندا، ثم عادت إلى مطار لندن بعد انقشاع الضباب، وبقيت الطائرة في الجو لمدة 17 ساعة، تعرض خلالها أبو بكر لنوبة قلبية شديدة ففارق الحياة بالطائرة، ورحل عن عالمنا في 16 أكتوبر عام 1971 .

سعيد أبو بكر وفاة سعيد أبو بكر ذكرى وفاة سعيد أبو بكر ماجدة صباحي في ذكرى وفاة سعيد أبو بكر تعرف على قصه حبه مع ماجدة صباحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير لطلاب المدارس من الأرصاد: تقلب جوي بسبب منخفض غدا

بصافرة إبراهيم نورالدين.. الترجي يتأهل إلى دور المجموعات بركلة جزاء مثيرة| شاهد

موعد تسديد الأهلي غرامة كهربا للزمالك

حرام أكل الناس.. شاهد| صدمة أحمد موسى على الهواء بسبب إعدام الكتاكيت

منخفض جوي.. الأرصاد تحذر: أمطار وبرق ورعد على هذه المناطق الليلة

من الآن .. أول تعليق لـ كولر بعد فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري

بركات يكشف سلبيات أداء الأهلي مع مارسيل كولر

من اليوم وحتى ديسمبر.. فرصة للفوز بـ 200 ألف جنيه| تفاصيل

موضوعات متعلقة

بـ لقطات أكشن.. ذا روك يروج لأحدث أفلامه Black Adam

تورّم عينيّ غادة عبد الرازق .. إصابة الفنانة في بيتها | خاص بالتفاصيل

رغم إعلان اعتزاله.. تفاصيل دويتو مسلم مع طارق الشيخ| كله fake

ننشر القائمة الكاملة لأبطال مسلسل بابا المجال في رمضان المقبل

بعد انضمام سميحة أيوب.. القائمة الكاملة لأبطال مسلسل حضرة العمة

معندهاش خبرة.. أحمد سلامة يرد على ظهور ابنته بملابس جريئة في ابن حلال

وجدت عملا يجذبني.. شريف منير يتحدث عن دوره في إيجار قديم

بعد تجاوز 100 مليون مشاهدة بملكني.. فهد العيباني يطرح حلالك على يوتيوب

ترشيحاتنا

بطش الدولار.. الأخضر يقفز بقوة عالميًا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

رابطة الأندية: من الصعب تأجيل أي مباريات في بداية الموسم

إيران تكشف عدد مصابي حريق سجن إيفين في طهران.. تفاصيل

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

أساليب مخادعة.. إيلون ماسك يوقع المتقدمين للعمل معه في فخ

في ذكرى وفاة عمر الحريري .. ودع جمهوره علي المسرح وتاريخ حافل من الأعمال الفنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تعمل عزومة بـ 100 جنيه .. أصناف متنوعة تكفى 4 أفراد

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. أكلة جديدة بالبيض

مبقاش المرض المستحيل| مشاهير قهروا سرطان الثدي.. بينهم امرأة هزمت 4 أنواع شرسة

بعد التحذير من الكاتشب.. طريقة تحضيره في المنزل

فيديو

حرقها بمية نار .. قصة شاب يشوه وجه فتاة رفضت الزواج منه في القليوبية

الهند تدعو مصر رسميا.. كل ما تريد معرفته عن مجموعة قمة الـ20

جراحة عاجلة .. تفاصيل وأعراض إصابة شيرين عبد الوهاب | فيديو

ظهور نسخة ريا وسكينة في القليوبية | تفاصيل الحادث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ