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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالشرقية

صدى البلد

أصيب 3 أشخاص بكدمات وجروح في مشاجرة نشبت بينهم وبين آخرين بدائرة مركز كفر صقر، وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود بلاغا باستقبال مستشفى كفر صقر المركزى، كل من " محى.إ.م"  43 سنة، مقيم منشية راكد، دائرة مركز كفر صقر، مصابا بجروح قطعية بالوجه واليد اليسرى،  و " أحمد.خ.م" 20 سنة، مقيم ابو حريز بمركز كفر صقر، مصاب بكدمات بالعين و سحجات متفرقة بالجسم، و  " عثمان.ر.ط" 13 سنة، مقيم أبو حريز مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

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وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر تعدى آخرين عليهم بكوبرى السوق، دائرة مركز كفر صقر، وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

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