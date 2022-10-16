أرخص SUV بـ 235 ألف جنيه.. مواصفات جاك S3 موديل 2016

يضم سوق السيارات المصري، مختلف إصدارات شركات السيارات الصينية التي نالت شهرة كبيرة لدي المصريين خصوصا العائلية من فئة السيارات الـ SUV، بسبب مميزاتها السوقية التي ساعدتها علي الانتشار بسرعة منها، رخص ثمنها وانخفاض استهلاكها للوقود، بالإضافة إلي توافر قطع الغيار الخاصة بها وبأسعار مخفضة في متناول الجميع.

جاك S3 موديل 2016

المواصفات الفنية لسيارة جاك S3 موديل 2016

وزودت سيارة جاك S3 موديل 2016 بمحرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوه حصانية قدرها 11 حصان، وعزم أقصي للدوران 146 نيوتن/ متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيك من فئة CVT، وتصل سرعة السيارة القصوى إلي 180 كم/ ساعة، وسعة خزان الوقود 45 لتر.

جاك S3 موديل 2016

أطوال وأعراض سيارة جاك S3 موديل 2016

وتقدم سيارة جاك S3 موديل 2016 بأطوال وأعراض مختلفة جاءت علي هذا النحو، الطول 4325

مم، والعرض 1765 مم، والارتفاع 1660 مم، وطول قاعدة العجلات 2560 مم، وسعة الشنطة الخلفية 600 لتر .

جاك S3 موديل 2016

مواصفات الأمان في سيارة جاك S3 موديل 2016

تمتلك سيارة جاك S3 موديل 2016 العديد من وسائل الأمان منها، ABS نظام الفرامل المانعة للإنغلاق

مساند رأس أوتوماتيك، وسائد هوائية، وإنذار لمنع السرقة، وقفل الباب التلقائي، وتوزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD،

وISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال، وحزام أمان واقي أمامي فقط، وعرض مراقبة ضغط الإطارات، والتحكم في الجر.

جاك S3 موديل 2016

المواصفات الداخلية لسيارة جاك S3 موديل 2016

زودت مقصورة سيارة جاك S3 موديل 2016 بالعديد من المميزات والتجهيزات منها، ضوء في الصندوق الخلفي، وقفل مركزي، ومقاعد قماش، ومقاعد خلفية قابلة للطي، ومنافذ طاقة، والتحكم في ضبط المقعد يدوي، وإمكانية تعديل إمالة المقود، وجهاز كمبيوتر لقياس الأميال المتبقية حسب الوقود، ومقبس 12V أمامي للطاقة، ومدخل aux، وCD، والتحكم بالسرعة، ودخول من غير مفتاح، و راديو ، وMP3، ونظام صوتي بالأبواب الأربعة، وتكيف، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، ومساحات أضافية بالأبواب الجانبية.

المواصفات الخارجية لسيارة جاك S3 موديل 2016

تظهر سيارة جاك S3 موديل 2016 من الخارج بشكل مميز وأنيق بسبب احتوائها علي، مقابض أبواب بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية كهربائية، ومصابيح للضباب أمامية و خلفية، ومصابيح أمامية، وأجهزة استشعار الضوء، فتحة عادم واحد خلفية، وأضاءه خلفية، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة جاك، وفتحة سقف، ومساحة للزجاج الخلفي .

جاك S3 موديل 2016

سعر سيارة جاك S3 موديل 2016

يتراوح سعر سيارة جاك S3 موديل 2016 من 235 ألف جنيه ويصل إلي 245 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة.