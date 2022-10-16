صافرات الإنذار تدوي.. إعلان حالة تأهب جوي في أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، بأنه تم إعلان حالة التأهب الجوي في مناطق ميكولايف ودنيبروبيتروفسك وكيروفوجراد في أوكرانيا.

ووفقًا لخريطة التنبيه الجوي التي تم نشرها “تلجرام”، تم إطلاق صافرات الإنذار تحذيرا من غارات جوية روسية في مناطق دنيبروبتروفسك ونيكولاييف وكيروفوجراد.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، إن عدد العسكريين الروس الذين قتلوا في أوكرانيا تجاوز عدد الخسائر الأمريكية خلال حرب فيتنام.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيان على “فيسبوك”، إن 65 ألف روسي لقوا حتفهم منذ بدء الغزو الشامل في 24 فبراير”.

وأضاف البيان، الذي تضمن حصيلة جارية للخسائر المفترضة في روسيا ومعداتها، إنه حتى اليوم الأحد، تمت تصفية حوالي 65 ألف شخص”.

ويزيد هذا العدد الإجمالي بنحو 10 آلاف شخص عن المسؤولين الأوكرانيين الذين قدروا الخسائر في 21 سبتمبر.

ويتجاوز الرقم الجديد الذي لم يتم التحقق منه، إذا كان دقيقا، أن عدد القتلى في روسيا بعد ثمانية أشهر سيتجاوز عدد القتلى الأمريكيين خلال أكثر من عقد من القتال في فيتنام.

ووفقا لصندوق فيتنام التذكاري للمحاربين القدامى، قتل 58،281 أمريكيا أثناء القتال في الحرب.

ومن الصعب معرفة العدد الدقيق للخسائر العسكرية الروسية لأن الكرملين نادرا ما أصدر أرقاما للجمهور.