أحمد حجازى يحتفل بـهدفه فى فريق الوحدة ويوجه رسالة للجمهور.. شاهد

احتفل أحمد حجازي، لاعب نادى اتحاد جدة ، بهدفه و فوز فريقه على الوحدة، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي.

ونشر حجازى عدة صور له من المبارة وعلق قائلا “ الحمدلله علي الفوز و الهدف و شكراً جمهورنا ”.

و خطف المصري أحمد حجازي، فوزاً قاتلاً لفريقه الاتحاد أمام الوحدة، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي.

سجل أحمد حجازي الهدف الوحيد في اللقاء في الدقيقة 80 بعدما تلقى عرضية رائعة ليضعها بالرأس في الشباك.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق اتحاد جدة المركز الثالث برصيد 18 نقطة من جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بينما يحتل فريق الوحدة المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.