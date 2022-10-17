تعرف على الاندية المتأهلة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

أُقيمت منافسات دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، عدا مواجهة وحيدة في جولة الإياب تجمع بين فيتا كلوب الكونغولي وضيفه رايل كاديوجو البوركيني، يوم الخميس المقبل، بعدما تعادلا (0-0) في لقاء الذهاب مساء أمس الأحد.
الفرق المتأهلة
وتأهل 15 فريقًا بشكل رسمي إلى مرحلة المجموعات، في انتظار أحد فريقي فيتا كلوب ورايل كاديوجو.
تصنيف الفرق المتأهلة..
وسيتم تقسيم الفرق إلى 4 تصنيفات لاختيار 4 مجموعات، يصعد من خلالها المتصدر والوصيف لدور الثمانية.
ومن المقرر أن تُجرى القرعة في الشهر المقبل في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".
وبحسب التصنيف الخاص بالأندية الأفريقية في آخر 5 مواسم فسيتم تقسيم الفرق إلى 4 مجموعات على النحو التالي:
التصنيف الأول: الأهلي المصري – الوداد المغربي – الترجي التونسي – الرجاء المغربي.
التصنيف الثاني: صن داونز الجنوب أفريقي – الزمالك المصري – بيترو دي لواندا الأنجولي – حوريا الغيني.
التصنيف الثالث: سيمبا التنزاني – شباب بلوزداد الجزائري – شبيبة القبائل الجزائري – الهلال السوداني.
التصنيف الرابع: القطن الكاميروني – المريخ السوداني – فايبرز الأوغندي – فيتا كلوب أو رايل كاديوجو.
وقد تسفر القرعة عن وقوع فريقين من دولة واحدة في نفس المجموعة مثل الأهلي والزمالك وأيضًا الهلال والمريخ.