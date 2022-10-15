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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضياء السيد يشبه كيروش بـ جوزيه ويؤكد: نظام تصفيات المونديال لم يساعدنا|فيديو

صدى البلد

 

شبه ضياء السيد المدرب العام السابق لمنتخب مصر، كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق بالبرتغالي مانويل جوزيه مدرب الأهلي السابق.


قال ضياء السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كيروش يحب عمله جدا ويجتهد كثيرا وتكليفاته كثيرة جدا، مثل مانويل جوزيه". 

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وأضاف: "نظام تصفيات كأس العالم 2022، لم يساعدنا، فبعدما حققنا الفوز في دور المجموعات ووصلنا كان لابد من خوض المرحلة النهائية وهذا النظام لم يخدمنا". 


وختم حديثه قائلا: "المنتخب السنغالي فريق تقيل جدا وفي كل الخطوط لديه لاعبين جيدين لكننا وصلنا إننا نبقى زيهم، ووصلنا معاهم ركلات ترجيح لكن في النهاية التوفيق لم يكن في صالحنا". 

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