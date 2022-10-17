النهاردة فيه أمطار| مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقديم الإعلامية هبة ماهر، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 17-10- 2022، في القاهرة والمحافظات.

وقالت الإعلامية هبة ماهر: إن هيئة الأرصاد الجوية أكدت أن اليوم سيشهد انخفاضا بدرجات الحرارة و هناك أمطار خفيفة على بعض السواحل.

ولفتت إلى أن الجميع مطالب بارتداء الجاكت فى فترات الليل، بسبب انخفاض درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 17-10-2022

القاهرة تسجل درجة الحرارة العظمى فيها 28 والصغرى 23

العاصمة الإدارية العظمى فيها 29 والصغرى 22

6 أكتوبر درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 22

الإسكندرية درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20

مطروح درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19

شرم الشيخ درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22

الغردقة درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22

الأقصر درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21

أسوان درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.