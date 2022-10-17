بعد تألقها في عيد ميلادها.. فستان مي عمر يثير الجدل|سعر غير متوقع

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة لها خلال الاحتفال بعيد ميلادها.

خطفت مي عمر الأنظار في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان قصير للغاية يصل أعلى الركبة و ذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش غير التقليدي.

سعر فستان مي عمر

قد حمل فستان مي عمر في حفل عيد ميلادها توقيع دار الأزياء NADINE MERABI، فيما بلغ سعر التصميم 150 يورو أي ما يقرب من 3000 ألف جنيه مصري مما أثار الدهشة بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

مي عمر

انتعلت مي عمر حذاء أنيقا ذا كعب عالي وأكملت إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم باللون الفوشيا، وتزينت ببعض المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، وضعت لها خبيرة التجميل دينا راغب مكياجا جذابا كشف عن جمالها، واعتمدت على خصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها.