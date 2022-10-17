زواج بطل رالي شهير.. حفل زفاف يثير التساؤلات بالسعودية بسبب جريمة لبناني

انتشرت على موقع تويتر صورة لبطل الراليات السعودي، يزيد الراجحي، مع رجل أعمال لبناني "مُبعَد" عن المملكة، وقال ناشروها إن الأخير عاد إلى المملكة لحضور حفل زفاف الراجحي الذي أقيم ليل السبت.

وتصدر اسم الراجحي وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة منذ ليل السبت، بعد حفل زفاف وصفه بعض الناشطين بأنه أسطوري.

وقال أحد المستخدمين تعليقا على الصورة أن رجل الأعمال اللبناني، رياض شركس، هو من قام بتنظيم حفل زفاف الراجحي.

وتساءل حساب آخر "ما قصة، رياض شركس، وهل عاد إلى السعودية فعلا؟"



ونفت مصادر مطلعة بحسب موقع"سبق"، ما يتم تداوله عن "مشاركة شخص لبناني، مُبعد بعد ضبطه في قضية تستّر تجاري عام 2019، في حفل زفاف يزيد الراجحي".

وجاء الرد التوضيحي من يزيد الراجحي نفسه، الذي قال في منشور على تويتر، الأحد، "اللي (من) سألني عن الصورة المتداولة لي، هذي الصورة سنة 2016 في زواج مضاوي أختي (...) لان كثير يحسبونها في زواجي أمس (السبت)".



ورياض شركس هو مواطن لبناني الجنسية، كان لديه شركة لـ"تجهيز الحفلات والمناسبات" في السعودية، وعمل هناك حتى تم الكشف عن جريمة تورطه في قضية تستر تجاري عام 2019، وصدر قرار إبعاده منذ ذلك الحين، وفقا لوزارة التجارة السعودية.



وأكدت مصادر "سبق" أن شركس مُبعد، وتم تنفيذ الحكم القضائي بحقه، ولم يعد إلى المملكة.