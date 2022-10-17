التموين تحدد سعر رغيف الفينو و10 آلاف جنيه غرامة المخالفين

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي قرارا بأن يتم تسليم طن الدقيق الفاخر 72% لمن يرغب من المخابز المرخصة لإنتاج الخبز الحر والفينو بسعر 10 آلاف للطن.

وذلك من مطاحن القطاع من الخاص المنتجة للدقيق 72% والتي تتعاقد مع الهيئة العامة للسلع التموينية على أن تقوم المخابز بعمل إعلان على المخبز بالأوزان والأسعار المحددة.

سعر رغيف الفينو

وبحسب التصريحات سيكون سعر رغيف الفينو 40 جراما بـ 75 قرشا، 60 جراما بجنيه واحد، والخبز السياحي وزن 75 جرام بجنيه واحد، ويعاقب من يخالف الأوزان والأسعار الواردة بالقرار بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه.

أكد الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، خلال اجتماع مع اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وأحمد مهدي مستشار الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، على إتخاذ وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لإتاحة شراء القمح والدقيق الحر الفاخر لكافة الصناعات الغذائية، والمخابز السياحية ومخابز الفينو بهدف اتاحة وزيادة المعروض من هذه السلع الهامة للحفاظ على استقرار أسعارهما.

وشدد المصيلحي في بيان اليوم على أنه تم التوجيه للهيئة العامة للسلع التموينية لإتاحة توفير القمح لمن يرغب ولكافة الصناعات الغذائية بسعر 8700 جنيه للطن ولمدة شهر، لزيادة المعروض من الأقماح للقطاع الخاص في الأسواق باعتباره أحد اهم السلع الاستراتيجية اللازمة في معظم منتجات الصناعات الغذائية، وعلى من يرغب في ذلك التقدم بطلب للهيئة العامة للسلع التموينية والبت فيه خلال 72 ساعة.

شدد المصيلحي أن تكون المخابز المتقدمة للحصول على الدقيق الفاخر 72% من المطاحن والمستودعات عليها التقدم بطلب لمديريات التموين بالمحافظات التي تم ذكرها، على أن يلتزم المخبز الحر / السياحي بشراء الدقيق بسعر 10000 جنية للطن.

ومن ناحية أخرى شدد المصيلحي على إتاحة شراء الدقيق الحر الفاخر استخراج 72% من جانب وزارة التموين لمصانع المكرونة التي تعمل بمنظومة السلع التموينية بسعر 10000 جنيه للطن اعتباراً من اليوم ولمدة شهر، ووضع كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك موضع التنفيذ وربط مصانع المكرونة التي تعمل بتوريد المكرونة بالمنظومة التموينية، على شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتي تقوم بدروها بتوفير الدقيق اللازم لصناعة المكرونة ويأتي ذلك حرصاً من وزارة التموين على استمرار عمل مصانع المكرونة في الأسواق.

وفي سياق متصل أضاف المصيلحي بأنه تم التوجيه للهيئة العامة للسلع التموينية وقطاع الرقابة والتوزيع لإتخاذ الإجراءات اللازمة لإتاحة شراء الدقيق الحر الفاخر استخراج 72% من جانب وزارة التموين ولمن يرغب من المخابز السياحية والمخابز الافرنجية بسعر 10000 جنية للطن ولمدة شهر، بحيث سيتم توفير الدقيق اللازم لإنتاج الخبز السياحي والفينو لهذه المخابز، وذلك من خلال التقدم بطلب لمديريات التموين والتجارة الداخلية في المحافظات ليتم البدء في هذه المرحلة اعتباراً من اول الاسبوع الجاري بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، والمنوفية، والإسكندرية، تمهيداً لتعميم ذلك على كافة محافظات الجمهورية ولمن يرغب من تلك المخابز في المحافظات.