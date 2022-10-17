عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مجلس أمناء الحوار الوطني يوجه الشكر للرئيس على الجهود الحثيثة بملف العفو

الحوار الوطني
الحوار الوطني

عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم الإثنين 17 أكتوبر 2022، الاجتماع الحادي عشر، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ وذلك تطبيقا لقراره في اجتماعه قبل الأخير بأن يظل في حالة انعقاد دائم، استكمالا للقاءات التحضيرية للبدء الفعلي للجلسات النقاشية بالحوار الوطني، ولاستعراض الأسماء المُرشحة للمشاركة بجلسات الحوار الوطني ومناقشة جداول أعمال الفترة القادمة للحوار.


وبدأ الاجتماع، بتوجيه مجلس أمناء الحوار الوطني الشكر إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على الجهود الحثيثة المبذولة في ملف العفو الرئاسي، وتوالى الإفراجات خلال الفترة الماضية.


واستعرض مجلس أمناء الحوار الوطني خلال الاجتماع، الأسماء المرشحة للمشاركة بجلسات الحوار من الجهات المتعددة؛ أعضاء مجلس الأمناء والمقررين والمقررين المساعدين بلجان الحوار الوطني، والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية، والنخبة السياسية والفكرية، والشخصيات العامة والحقوقية، والنقابات، والمراكز البحثية والجامعات، وغيرها من الجهات المختلفة.


كما استعرض المجلس، ما تلقاه من خطط العمل في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية والمقترحات التفصيلية المرتبطة بها.


وقرر مجلس الأمناء، استمرار العمل للانتهاء من جداول الأعمال حسب خطط العمل المقدمة من محاور الحوار الوطني الثلاثة، المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، وذلك ضمن الانعقاد الدائم للمجلس الذي أعلن عنه الاجتماع قبل الأخير.

الأكاديمية الوطنية للتدريب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الوطنية للتدريب عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إعدام الكتاكيت.. مفاجأة صادمة بخصوص أسعار الدواجن والبيض الآن

راجل زي الألماظ .. رقم صادم لـ مَهر شيرين من حسام حبيب

بعد تصرّف ابنه أمام مستشفى شيرين .. فيديو مفاجئ من والد حسام حبيب

كولر رافض حضورهم التدريب | شوبير يعلن اقتراب رحيل ثنائي الأهلي

أمطار بـ 6 محافظات | الأرصاد توجه تنبيهًا عاجلًا لطلاب المدارس .. فيديو

أخفت مرضها عن الجميع.. تفاصيل مؤلمة حول وفاة بطلة مسلسل وعد إبليس

بلطجة وعلاقات نسائية.. سامر المدني يعيش واقع أغانيه الشعبية.. ما القصة؟

التموين تحدد سعر رغيف الفينو و10 آلاف جنيه غرامة المخالفين

موضوعات متعلقة

بدء اجتماع الحوار الوطني لاستكمال اللقاءات التحضيرية للجلسات 

مجلس الحوار الوطني يستكمل خطط أعماله .. الاثنين

إصدار كتيب إرشادات لبعض قواعد السلوك في جلسات الحوار الوطني

يثمن قرارات العفو الرئاسي | الحوار الوطني .. إنشاء 5 لجان فرعية للمحور المجتمعي

واقعة طبيب المنصورة ..6 مطالب عاجلة لمنع تكرارات الاعتداءات على الفرق الطبية

بـ 245 صوتا.. حسن شحاتة رئيسا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.. صور

مشيرة خطاب تهنئ مايا مرسي بعضوية الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة

ترشيحاتنا

حياة كريمة: عدد المتطوعين بالمبادرة وصل إلى 36 ألف فرد

لحظة تحطم طائرة عسكرية واصطدامها بمبنى سكني في روسيا.. فيديو

الحكومة: اتاحة المزيد من المدارس الفنية لإدارتها عبر القطاع الخاص

مدبولي: نحرص على التوسع في مسارات التعليم الفني والتقني

جميعها في إفريقيا.. 5 دول تستحوذ على أعلى نسب الفقر بالعالم

الصين تتوقع تعافي الاقتصاد .. وتؤجل نشر بيانات هامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل زبدة الفول السوداني في البيت ... أحلى من الجاهز

بعد فستان عيد ميلادها...10 فساتين أثارت الجدل لـ مي عمر | شاهد

بعد أنتشارها بين النجمات... طبيب يكشف السن المناسب لعمليات التجميل| لن تتوقع

بالدانتيل.. فستان إلهام شاهين في موريكس يثير الجدل| شاهد

فيديو

الجانب المظلم في حياته.. علاء مرسي: اشتغلت صبي قهوجي وعامل نظافة.. فيديوجراف

وقع من الدور السادس.. تفاصيل مؤلمة بحادث طالب صيدلة الفيوم

العلاقات قبل الزواج.. إيناس الدغيدي: أنا ضد الانحراف.. فيديو

معروف بأراءه الحاده.. راغدة شلهوب: قلقت من حلقة أحمد كريمة لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ