وان بلس OnePlus تصدم مستخدميها.. بهذا القرار

كشفت تقارير، أن شركة وان بلس الصينية تخطط لاستبعاد هاتفها الرائد المميز Pro من السلسة القادمة، حيث من المقرر أن يتم إطلاق هاتف وحيد فقط، وهو هاتف OnePlus 11 ، حيث لن تصدر منه النسخة الأكثر تميزا، وهو OnePlus 11 Pro .

وبحسب موقع GSMArena فإن وان بلس OnePlus قررت تبسيط سلسلتها القادمة لأن تكون هاتفا واحدا فقط، إلا أن سلسلة هواتف OnePlus T قد تشمل أكثر من هاتف، كما ستشمل ترقية كبيرة ، مع عدد من التحسينات التي قد تمثل تغييرا جذريا.

وشهدت طرز Pro من هواتف وان بلس OnePlus الرائدة إعجابا كبيرا من المستخدمين، حيث احتوت الهواتف على أفضل الميزات وأحسنها مع ترقيات في الشكل والأداء والكاميرا، حيث يعتبر هذا القرار صدمة كبيرة للمستخدمين.

وليس من المعروف إذا كان هاتف OnePlus 11 الوحيد سيكون بديلا لطراز Pro ، وسيتم الاهتمام به من خلال إجراء تحسينات وتغييرات كبيرة، أم سيحصل على نفس الميزات التي كانت تحصل عليها الهواتف الأساسية.

وكانت شركة وان بلس أطلقت هاتفها المميز OnePlus 10 Pro في بداية العام ، حيث حصل على مميزات كبيرة منها شاشة مسطحة من نوع OLED LTPO بقياس 6.7 بوصة، بجودة عرض QHD+، وتتسم الشاشة بمعدل معدل تحديث متكيف 120 هرتز، كما تدعم تقنية HDR10+، وتأتي بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 7، وتسمح لوحة LTPO.

كما حصل على OnePlus 10 Pro على 3 عدسات، الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابكسل، و50 ميجابكسل للعدسة الواسعة، و8 ميجابكسل لعدسة التقريب والتركيز، إلى جانب مستشعر AF، ودعم تقنية لتحسين التصوير من Hasselblad تدعم التقريب حتى 30 مرة، وتدعم تصوير فيديو 4K على 120 إطارا في الثانية.

ويعمل هاتف وان بلس OnePlus 10 Pro، بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 1، يقترن مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR5، متصلة بذاكرة تخزين داخلية من UFS 3.1 بسعة 128 أو 256 جيجابايت، مع بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط.