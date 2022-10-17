طبيب يكشف حقيقة التسبب في وفاة طفلة مريضة بالسكري.. فيديو

قال الدكتور جودة محمد عواد استشاري التغذية العلاجية والمناعة والأمراض المزمنة إن واقعة اتهامه بالتسبب في وفاة طفلة مريضة بالسكري والتحقيق معه داخل نقابة الأطباء غير صحيح وكاذبة تماما.

وأضاف "عواد" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أنه حاصل على بكالوريوس الطب من جامعة القاهرة وحاصل على دبلوم الباطنة من جامعة القاهرة وحاصل على دكتوراة الفسيولوجي من جامعة عين شمس.

وتابع استشاري التغذية العلاجية والمناعة والأمراض المزمنة أنه لا يعلم شئ عن هذه القضية ولكن من فعل ذلك يريد محاربته بسبب نجاحه وتفوقه فى مجال الطب.