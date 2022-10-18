لتجنب كارثة مدمرة للعين.. نصائح طبية لمن يرتدون العدسات اللاصقة

في مقطع فيديو حديث، قام طبيب في كاليفورنيا بإزالة 23 عدسة لاصقة عالقة في عين مريضة لأنها نسيت إزالتها كل ليلة وارتداء عدسات جديدة كل صباح.

شارك الطبيب صور إزالة العدسات ومقاطع الفيديو الخاصة بإزالتها واحدة تلو الأخرى من عين المريضة. وكتب الطبيب «حصلت على مجموعة العدسات اللاصقة في مكتبي أمس». وأضاف «كان عليّ أن أستخدم ملقطًا جراحيًا دقيقًا جدًا لفصل العدسات اللاصقة. لقد تم لصقها معًا بعد وضعها تحت الجفن لمدة شهر».



وأوضح الطبيب ان «العدسات اللاصقة تأتي بشكل طبيعي بلون أزرق فاتح لتوفير حماية ضد الأشعة فوق البنفسجية. لقد استخدمت بالفعل صبغة خاصة تسمى Flourox والتي غيرت تلك الصبغة الزرقاء إلى اللون الأخضر. لذا يجب على الناس ارتداء العدسات اللاصقة بشكل صحيح والالتزام بالعديد من النصائح الصحية. وإذا تم التعامل معها بتهور يمكن أن تؤدي هذه الأجهزة القابلة للارتداء إلى التهابات العين وحتى فقدان البصر»، وذلك وفق ما نشر موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص.



وفيمايلي 5 نصائح صحية مهمة لمرتدي العدسات اللاصقة:

1. اغسل يديك



أيدينا مغطاة بالكثير من الجراثيم، لذلك من الأفضل غسلها وتنظيفها بشكل صحيح قبل وضع العدسات اللاصقة أو إزالتها. تأكد من استخدام صابون خالٍ من المستحضرات، وجفف يديك جيدًا.

2. إجراء فحوصات منتظمة للعين



حتى لو كنت مرتديًا للعدسات اللاصقة أو لم تكن، فمن الأفضل أن تقوم بفحص عين مفصل بانتظام مرة أو مرتين في السنة. إنها ممارسة صحية لفحص عينيك. فهو يساعد على التأكد من أنك تبقى على اطلاع بصحة عينيك وتمنع أي أمراض لها.

3. لا تشارك العدسات اللاصقة مع الآخرين



تعد مشاركة العدسات اللاصقة خطًا لا يجب عليك تجاوزه، حتى لو كان مع أحد أفراد العائلة أو صديقك المقرب. سواء أكانت العدسات الموصوفة لك أم العدسات اللاصقة الملونة، فإن مشاركة العدسات وتبادلها يمكن أن يؤدي إلى التهابات العين ومشاكل أخرى مثل قرح القرنية.

4 - أزل العدسات اللاصقة قبل النوم وقبل الاستحمام



من الضروري أن تترك قرنيتك تتنفس لأن النوم مع العدسات اللاصقة يمكن أن يؤدي إلى الاحمرار والوجع والتهابات محتملة في العين. تأكد من إزالة العدسات اللاصقة قبل الذهاب للنوم ليلاً. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من عدم النوم أو الاستحمام بالعدسات اللاصقة.

5. نظف العدسات اللاصقة كل يوم



ما لم تستخدم العدسات اللاصقة التي تستخدم لمرة واحدة يوميًا، فمن المهم تطهير العدسات اللاصقة وتنظيفها كل يوم. تأكد من تنظيف العدسات بشكل صحيح وفعال، وتحتاج إلى استخدام حلول العناية بالعدسات الموصوفة من قبل الطبيب