ناهد السباعي لـ جمهورها: مش مهم إننا نقع بس لازم نقوم تاني

نشرت الفنانة ناهد السباعى، صورة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت ناهد السباعى قائلة “ مش مهم أننا نقع، بس لازم نقوم تاني. ورا كل نجاح قصة مستنيانا نسمعها، احكيلنا قصتك ”.



و يذكر أن أحدث أعمال ناهد السباعي مسلسل "منورة بأهلها"، بطولة ليلى علوي، رانيا يوسف، عباس أبو الحسن، سلوى خطاب، باسم سمرة، أحمد صلاح السعدني، تأليف محمد أمين راضي، إخراج يسري نصر الله.

وأحدث أعمالها السينمائية فيلم "ماكو"، بطولة بسمة، نيقولا معوض، عمرو وهبة، محمد مهران، منذر رياحنة، فريال يوسف، سارة الشامي، كما ظهر بالعمل الفنان التركي الشهير مراد يلدريم.