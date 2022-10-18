قائد القوات البحرية يرفع العلم المصرى على الفرقاطة العزيز طراز MEKO A-200

تسلمت القوات المسلحة الفرقاطة الأولى طراز MEKO-A200 التى تم بناؤها بشركة TKMS بترسانة SBN الألمانية، إيذاناً بدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية التى تشهد خلال الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة فى منظومات التسليح والكفاءة القتالية وفقاً لأحدث النظم العالمية.

الفرقاطة العزيز

وخلال الإحتفال الذى أقيم بمدينة Bremerhaven الألمانية قام الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية برفع العلم المصري على الفرقاطة " العزيز"، والتى تعد واحدة من أصل أربعة فرقاطات طراز(MEKO A200) تم التعاقد عليها بين مصـر وألمانيا.

وتمتاز الفرقاطة متعددة المهام الجديدة بالقدرة على الإبحار لمسافة 6800 ميل بحرى، وتصل سرعتها القصوى إلى 28 عقدة، ويبلغ طولها الكلى 121.6 متر ، وتصل إزاحتها إلى 3931 طن، كما تتمتع بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التى تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر وقت السلم والحرب.

الفرقاطة ميكو

كذلك مكافحة التهديدات المختلفة البحرية "سطحية – جوية – تحت السطح"؛ ومكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية ، وتأمين مصادر الثروات الطبيعية المختلفة للدولة بالبحر، مما يجعلها بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية ودعم قدرتها على حماية الأمن القومى المصـرى.

كما تمتاز "الفرقاطة العزيز" بالقدرة على تأمين خطوط الملاحة البحرية الحليفة مع تأمين السفن التجارية المارة بها، وتنفيذ عمليات الدعم الإنسانى بالمناطق المنكوبة ، هذا وقد تم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الوحدة الجديدة فى توقيت قياسى ، وفقاً لبرنامج متزامن تم تنفيذه على مرحلتين بمصر وألمانيا.

قائد القوات البحرية

وألقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحية الرئيس عبدالفتاح السيـسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للقوات البحرية الألمانية وشركة TKMS ، مؤكداً إعتزاز القيادة المصـرية بعمق وقوة العلاقات المصـرية الألمانية وتقارب وجهات النظر فى العديد من القضايا والموضوعات.

وأشار إلى حرص القوات المسلحة على تنفيذ إستراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الإسطول البحرى المصـرى لتعزيز الأمن والإستقرار فى مناطق عمل القوات البحرية ، ودعم قدرته على مواجهة التحديات والمخاطر الحالية التى تشهدها المنطق.

وأوضح أن الوحدة الجديدة تعد الأكثر تطوراً فى السلاح البحرى المصـرى لتعزيز قدرته على تحقيق الأمن البحرى وحماية الحدود والمصالح الإقتصادية فى البحرين الأحمر والمتوسط ، للوصول إلى قوة ردع توفر حرية الملاحة البحرية الآمنة فى ظل التحديات التى تشهدها المنطقة.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود القوات المسلحة فى دعم القدرات القتالية والفنية للقوات البحرية المصرية وتطويرها وفقاً لأحدث النظم القتالية العالمية.

حضر المراسم عدد من قادة القوات البحرية المصرية والألمانية والملحق العسكرى المصرى بألمانيا وعدد من ممثلى الشركة الالمانية TKMS المصنعة للفرقاطة العزيز.

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