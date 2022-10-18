الهزار قلب نكد.. ماذا قالت عروس الإسماعيلية عن تفاصيل الخلاف مع زوجها؟

كشفت التحقيقات مع عروس الإسماعيلية، تفاصيل جديدة في واقعة اعتداء زوجها عليها، حيث حصل “صدى البلد” على التحقيقات كاملة.

وقالت مها محمد، المعروفة إعلاميا بـ “عروس الإسماعيلية”، إنها مقيمة مع زوجها في منزل العائلة، وإنه أثناء الهزار معه، انقلب إلى جد، وقام بالاعتداء عليها بالضرب المبرح محدثا عدة إصابات.

وحصل “صدى البلد” على أوراق القضية كاملة، والتي تضمنت التحقيق مع المتهم والمجني عليها ووالدها وشهود عيان.

قال أحمد محمود، والد عبد الله عريس الإسماعيلية إن ابنه بريءمن كل التهم التي وجهتها له زوجته مها محمد المعروفة إعلاميا بـ عروس الإسماعيلية.

محاكمة زوج عروس الإسماعيلية

وقال أحمد، في بث مباشر، إن عروس الإسماعيلية، زوجة ابنه، كانت تخرج من المنزل دون علمه، وهذه أحد أهم الأسباب التي تسببت في وجود خلاف كبير بين ابنه وزوجته مها.

من جانبه، نفى محامي عريس الإسماعيلية التصريحات التي نسبت لوالد عبد الله حول ضرب ابنه لزوجته بسبب مرضها النفسي، مؤكدا أن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة.

وأشار محامي عريس الإسماعيلية إلى أنهم طلبوا من القاضي تأجيل المحاكمة لحين الاطلاع على أوراق القضية بالكامل.

وكان المستشار عمر حسن عبد المجيد نصار، رئيس محكمة جنح قسم ثان الإسماعيلية، قرر تأجيل محاكمة “عبد الله. أ”، زوج عروس الإسماعيلية، والمتهم بالاعتداء بالضرب المبرح على زوجته وحبسها 15 يوما داخل شقة أخيه، إلى 23 أكتوبر للاطلاع على أوراق القضية.

يذكر أن أولى جلسات محاكمة زوج عروس الإسماعيلية، بدأت اليوم، بمحكمة جنح الإسماعيلية، ووجهت فيها النيابة اتهامات له بالاعتداء بالضرب المبرح على زوجته.

فيديو محاكمة عريس الإسماعيلية

وكشفت مصادر نيابية بمحافظة الإسماعيلية، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، البنود التفصيلية للاتهامات الموجهة لزوج عروس الإسماعيلية، وفقا لأوراق القضية رقم 9064 لسنة 2022 جنح ثان، المعروفة إعلاميا بالاعتداء على عروس الإسماعيلية.

وكشفت مصادر نيابية أنه وفقا للتحقيقات التي ما زالت تجري في القضية المعروفة إعلاميا بالاعتداء على عروس الإسماعيلية؛ يواجه الزوج المتهم بالتعدي، اتهامين بالضرب والاحتجاز.

عريس الإسماعيلية

وأوضحت المصادر، أن التهمة الأولى الموجهة للزوج؛ هي احتجاز المجني عليها "مها محمد"، بدون أمر أحد الحكام، بأن قام باحتجازها في منزل أحد ذويه مقيِّدًا حركتها.

كما يواجه المتهم في القضية تهمة: إحداث الإصابات المبينة بالتقرير الطبي عمدا بالمجني عليها، والتي أعجزتها عن أشغالها مدة لا تزيد على 20 يوما، حيث قام بصفعها على وجهها، ولكمها في عينها اليسري، وانهال على رأسها بالضرب؛ حتى أحدث إصابتها على النحو المبين بالتقرير.

وقال عريس الإسماعيلية في التحقيقات، إن زوجته كانت دائمة التهديد له في حالة وقوع أي مشاجرة بينهما باستدعاء ريهام سعيد وفضحه عبر القنوات الفضائية، وكانت تقول له من بعد واقعة "علقة الكوافير": "والله لاطلع اعملك بث".

أقوال عريس الإسماعيلية

ووفقا لما جاء بأقوال عريس الإسماعيلية، فإن زوجته كانت غير راضية على “عيشتها معه” وتطلب الطلاق في كل خلاف، وتذهب لأسرتها، وتترك منزل الزوجية لمدة تصل إلى 40 يوما، وهو السبب الذي دفعه لرفض ذهابها إليهم حفاظا على بيته من الخراب والاحتفاظ بعلاقته بزوجته.

وخلال التحقيقات، زعم عريس الإسماعيلية اصطدام المجني عليها بأثاث منزلها، وأنكر كل الاتهامات التي وجهتها العروس له في التحقيقات.

وكان عبد الله أحمد مصطفى، تاجر خضار، زوج مها محمد المعروفة إعلاميا بـ “عروس الإسماعيلية”، قد أدلى باعترافاته أمام نيابة ثان، على مدار الأيام القليلة الماضية.

اتهام شقيق عريس الإسماعيلية

وكشفت مصادر رسمية تفاصيل جديدة بشأن اتهام شقيق عريس الإسماعيلية، ويدعى "مصطفى"، في قضية سرقة بالإكراه ومحاكمته بالسجن.

ونفت المصادر ما نشر ببعض المواقع الإلكترونية بشأن اتهام “ مروان”، شقيق عريس الإسماعيلية وصاحب المقولة الشهيرة “كل حمام يا بيه”، في قضية سرقة.

استدعاء شقيق عريس الإسماعيلية

وأكدت المصادر أنه تم استدعاء شقيق عريس الإسماعيلية؛ للاستماع إلى أقواله فيما هو منسوب إليه من اتهامات في واقعة الاعتداء علي مها، زوجة شقيقه، المعروفة إعلاميا بـ"عروس الإسماعيلية"، بالضرب المبرح.