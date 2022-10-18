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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 492 حصانا.. شركة Hopium الفرنسية تكشف عن Machina الهيدروجينية

Hopium Machina
Hopium Machina

كشفت شركة hopium الفرنسية الناشئة عن سيارتها الجديدة  Hopium Machina وتطمح العلامة التجارية أن تثبت نفسها في الأسواق العالمية في قطاع السيارات الكهربائية الفاخرة من خلال استخدام طاقة الهيدروجين.

تزعم هوبيم Hopium أن سيارتها "ماشينا" التي تأتي بسعر  120 ألف يورووتقدم لأول مرة من خلال معرض باريس للسيارات سيكون لها مدى 1000 كيلومتر أي ما يعادل 620 ميل لكل شحنة، وتكمل إعادة تعبئتها في 3 دقائق، وهي تعتبر ميزة كبيرة على المنافسين التي تشحن في أوقات بطيئة نسبيًا  ومنها سيارات BMW i7 و مرسيدس بنز - EQS.

يتم توفير الطاقة من خلال المحركات الكهربائية التي لم تعلن الشركة بعد عن إعدادها بالتفصيل لكنها أعلنت بوضوح أنها تنتج 493 حصانًا. يتم إرسال هذه الطاقة من خلال إطارات بريدجستون المصممة خصيصًا لتقليل مقاومة التدحرج وزيادة المدى التشغيلي، بما يسمح لـ Machina بقدرة على التسارع من نقطة السكون إلى 62 ميلاً في الساعة في أقل من 5 ثوان ، وفي النهاية تتصدر السيارة بسرعة 143 ميلاً في الساعة.

كمرجع ، يصل أداء  لوسيد  إير دريم  Lucid  Air Dream Edition  إلى 168 ميلاً في الساعة كأقصى سرعة، بينما يُزعم أن طراز تسلا موديل إس بليد يصل إلى 200 ميل في الساعة كحد أقصى للسرعة.

في الداخل ، تتميز سيارة Hopium الفاخرة بمقاعد تتسع لأربعة أشخاص ونظام معلومات وترفيه يغطي لوحة القيادة بأكملها ، يتم تشغيله بواسطة عناصر تحكم تعمل باللمس، كل المواد الخام المستخدمة في الكابينة الداخلية مستوردة من أوروبا لتقليل البصمة الكربونية التي ينطوي عليها نقلها إلى مصنع Hopium الموجود في منطقة نورماندي، سيتم افتتاح هذا المصنع رسميا في عام 2025 وسيعمل به حوالي 1500 موظف ، ويستهدف إنتاج حوالي 20 ألف وحدة سنويًا.

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سوف يلعب صنع نورماندي دورًا رئيسيًا في خطط توسعة شركة هوبيوم الناشئة ، وتستهدف الشركة حاليًا جمع استثمارات بـ 120 مليون يورو (104 مليون جنيه إسترليني) بحلول عام 2025 وتحقيق مليار يورو (860 مليون جنيه إسترليني) من خلال المبيعات بحلول عام 2030.

بالنسبة لعملية تسعير هوبيوم Machina سيكون متماشيا مع المنافسين الأكثر شهرة ، بما في ذلك مرسيدس EQS و بورشه  تايكان Porsche Taycan ، والتي من المقرر أن يتم طرح طراز الجيل الثاني لها في عام 2027 ، بعد عامين من تاريخ إطلاق Machina المفترض.

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