مصطفى كامل يكشف حقيقة استدعاء هاني شاكر للتحقيق في النقابة

أصدر الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بيانا يوضح فيه حقيقة استدعاء زميله السابق هاني شاكر للتحقيق بشأن ملف الإسكان في نقابة المهن الموسيقين.

وقال مصطفى كامل في بيان صحفي:" أرجو من جميع الأخوة الزملاء الإعلاميين عدم الزج باسمي وبصفتي في أية عبارات تخص علاقتي وصداقتي بالفنان الكبير هاني شاكر .. كما أرجو عدم تحريف كلامي أو عباراتي".

وأوضح مصطفى كامل حقيقة التحقيق مع هاني شاكر قائلا:" ما تم من قرار استدعاء السيدة عبير المسئولة عن الإسكان وبحضور الفنانة نادية مصطفي باعتبارها الزميلة وعضو مجلس الاداره التي تدير هذا الملف".

واستطرد مصطفى كامل:" بحضور لجنه مشكله من المجلس ( الحالي ) والنقيب ( الحالي ) والقصد هو تواجدي وحضوري باللجنة.. ولا مجال هنا إطلاقاً لذكر اسم وصفة أخي الحبيب وصديقي الفنان الكبير هاني شاكر".

كان الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، قرر استدعاء المسئولة عن ملف الإسكان، والفنانة نادية مصطفى، واستدعاء النقيب العام السابق هاني شاكر، لمعرفة ما حدث في ملفات النقابة المعنية في فترة توليهم النقابة، ولكن وفق بيانه اتضح أنه يقصد نفسه بصفته وليس الفنان هاني شاكر.