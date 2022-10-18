ترخيص السناتر وإسناد المجموعات لشركات خاصة.. أبرز قرارات وزير التعليم

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إعداد خطة لحوكمة المدارس الخاصة، فيما يتعلق بمنح تراخيص إنشاء المدارس، لحل تعقيد الإجراءات.

وقال أمام جلسة البرلمان، الثلاثاء: التقديم سيكون من خلال منصة إليكترونية، وصولا إلى استلام الترخيص اللازم لبناء المدرسة، وسيتم تصنيف المدارس مثل الفنادق بعدد النجوم.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن التقييم ليس على مستوى البناء، ولكن على حسب مستوى الأداء التعليمي، لافتا إلى أن هذا الأمر أيضا سيؤثر في أسعار الدراسة بهذه المدارس.

وكشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، تفاصيل دراسة يتم إعدادها حاليا بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للمساهمة فى حل مشكلة العجز في عدد المعلمين.

وقال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم: لا تطوير في العملية التعليمية بدون الارتقاء بمستوى المعلمين، ولا بد أن يحصل على وضعه المادي والمعنوي.