استدعاء فارس كرم للتحقيق بعد إهانته لـ ميريام فارس | القصة الكاملة

تطورت الأزمة بين فارس كرم وميريام فارس بعدما استدعت النيابة العامة المغني اللبناني الشهير مساء اليوم للتحقيق معه في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية بحسب مواقع لبنانية.

تقدمت ميريام فارس عبر محاميها جورج الخوري بشكوى أمام النيابة العامة في لبنان، ضد فارس كرم اتهمته فيها بالذم، ثم أحيلت الشكوى إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية لإجراء التحقيق فيها.

أزمة فارس كرم وميريام فارس

ورغم وصول الأزمة إلى القضاء إلى أن التراشق اللفظي بين فارس كرم وميريام فارس مازال مستمرا، وكانت آخر تغريدة للمغني الشهير بحق زميلته جاء فيها:"بحب ذكرِك أيّام ما كنتِ تغني بالأوتار وتركضي تتصوّري معي آخر الليل.. والباقي بتعرفيه كتير منيح"، مستطردا:" صرتي بدك تدبريلي حفلات؟ فعلاً اللي استحوا ماتوا".

أثار فارس كرم الجدل بحقه بعد الخطأ في حق زميلته بألفاظ خارجة أثارت غضب الرأي العام خاصة الناشطات اللاتي اعتبرن كلامه مهينا بحق النساء جميعا.

بحب ذكرِك ايام ما كنتِ تغني بالأوتار وتركضي تتصوري معي آخر الليل.. والباقي بتعرفيه كتير منيح 😉😅

صرتي بدك تدبريلي حفلات؟ فعلا اللي استحوا ماتوا.. #زمن_الرقاصات #قحبة_آخر_زمن https://t.co/SQP4Hb30VJ — Fares Karam (@fareskaram) August 31, 2022

بدأ الخلاف بين فارس كرم وميريام فارس بعد انسحابه من حفل كان مقررا أن يقدماه سويا لكن حجم صورته على البوستر الدعائي كان أقل منها ما اعتبره إهانة لتاريخه.

ثم قالت ميريام فارس في تصريحات لها، إنها اختارت فارس كرم ليكون معها بالحفل من بين مجموعة من الفنانين الذين عرضوا عليها، وهو ما اعتبره إهانة لتاريخه.

شكلك ما تحمّلت الحقيقة..

بالقضاء رح خلّيك عبرة لكل ذكر بيعتدي على شرف مرأة لأنّه ما طلع راس معها — Myriam Fares (@myriamfares) August 31, 2022

وردت ميريام فارس على تغريدته المسيئة قائلة:"شكلك ما تحمّلت الحقيقة.. بالقضاء رح خلّيك عبرة لكل ذكر بيعتدي على شرف إمرأة لأنّه ما طلع راس معها".