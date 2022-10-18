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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

استدعاء فارس كرم للتحقيق بعد إهانته لـ ميريام فارس | القصة الكاملة

فارس كرم وميريام
فارس كرم وميريام فارس

تطورت الأزمة بين فارس كرم وميريام فارس بعدما استدعت النيابة العامة المغني اللبناني الشهير مساء اليوم للتحقيق معه في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية بحسب مواقع لبنانية. 

 

تقدمت ميريام فارس عبر محاميها جورج الخوري بشكوى أمام النيابة العامة في لبنان، ضد فارس كرم اتهمته فيها بالذم، ثم أحيلت الشكوى إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية لإجراء التحقيق فيها. 

 

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زمن الرقصات.. فارس كرم يهاجم ميريام فارس والأخيرة ترد : هحبسك..القصة الكاملة

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رد نارى جديد من فارس كرم على ميريام فارس

 

أزمة فارس كرم وميريام فارس

 

ورغم وصول الأزمة إلى القضاء إلى أن التراشق اللفظي بين فارس كرم وميريام فارس مازال مستمرا، وكانت آخر تغريدة للمغني الشهير بحق زميلته جاء فيها:"بحب ذكرِك أيّام ما كنتِ تغني بالأوتار وتركضي تتصوّري معي آخر الليل.. والباقي بتعرفيه كتير منيح"، مستطردا:" صرتي بدك تدبريلي حفلات؟ فعلاً اللي استحوا ماتوا".

 

أثار فارس كرم الجدل بحقه بعد الخطأ في حق زميلته بألفاظ خارجة أثارت غضب الرأي العام خاصة الناشطات اللاتي اعتبرن كلامه مهينا بحق النساء جميعا.

 

 

بدأ الخلاف بين فارس كرم وميريام فارس بعد انسحابه من حفل كان مقررا أن يقدماه سويا لكن حجم صورته على البوستر الدعائي كان أقل منها ما اعتبره إهانة لتاريخه. 

 

ثم قالت ميريام فارس في تصريحات لها، إنها اختارت فارس كرم ليكون معها بالحفل من بين مجموعة من الفنانين الذين عرضوا عليها، وهو ما اعتبره إهانة لتاريخه. 

 

 

وردت ميريام فارس على تغريدته المسيئة قائلة:"شكلك ما تحمّلت الحقيقة.. بالقضاء رح خلّيك عبرة لكل ذكر بيعتدي على شرف إمرأة لأنّه ما طلع راس معها".

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