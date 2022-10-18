مفيدة شيحة: هل تحمل الزوجة أعباء البيت والأولاد تضحية؟

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، في برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، اليوم الثلاثاء، فقرة عن كفاح الأم، حملت عنوان هل تَحمل الزوجة كل أعباء البيت والأولاد تضحية؟.

قالت الإعلامية مفيدة شيحة: "الستات اللي بيكتبوا بوست أنهم كل حاجة، وفعلا من غيرهم المركبة تغرق، وكل الناس اللي حواليكم عارفين ده حتى لو لم يعترفوا".

لازم تعرفي قيمة نفسك بأنك ست و ست ناجحة

وأضافت مفيدة شيحة: "الست اللي تقول أنها مضحية دي ست مبتزة عاطفيا ومش صح أنها تقول، وكينونة المرأة لا تأتي من أمر واحد في الحياة فقط، ولازم تعرفي قيمة نفسك بأنك ست وست ناجحة".