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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيدة شيحة: هل تحمل الزوجة أعباء البيت والأولاد تضحية؟

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، في برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، اليوم الثلاثاء، فقرة عن كفاح الأم، حملت عنوان هل تَحمل الزوجة كل أعباء البيت والأولاد تضحية؟.

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مفيدة شيحة: محمد صلاح مدرسة نتعلم منها الصبر والأخلاق

 

قالت الإعلامية مفيدة شيحة: "الستات اللي بيكتبوا بوست أنهم كل حاجة، وفعلا من غيرهم المركبة تغرق، وكل الناس اللي حواليكم عارفين ده حتى لو لم يعترفوا".

لازم تعرفي قيمة نفسك بأنك ست و ست ناجحة

 

وأضافت مفيدة شيحة: "الست اللي تقول أنها مضحية دي ست مبتزة عاطفيا ومش صح أنها تقول، وكينونة المرأة لا تأتي من أمر واحد في الحياة فقط، ولازم تعرفي قيمة نفسك بأنك ست وست ناجحة".

 

 

 

 

 

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