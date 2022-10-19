بث مباشر .. مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز

بدأ عشاق القلعة البيضاء، البحث عن مباراة الزمالك وسموحة مباشر الآن ، إذ يواجه الأبيض بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، مباراة سموحة المقرر لها اليوم الأربعاء في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم ، فى السابعة مساء اليوم الأربعاء ، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك وسموحة مباشر الآن

ويمكن مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة مباشر الآن اليوم، حيث تنطلق مباراة الزمالك في الساعة السابعة مساء اليوم.

وتُوج الزمالك بلقب الدوري الموسم الماضي 2021-2022 للمرة الثانية على التوالي، وتعد هذه المرة هي الـ14 فى تاريخه، على حساب غريمه التقليدي الأهلي.

الزمالك وسموحة مباشر

وتتاح مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر مساء اليوم، حيث تنطلق مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر في الساعة السابعة مساء اليوم.

وتذاع مباراة الزمالك وسموحة مباشر التي تقام على ستاد عثمان أحمد عثمان اليوم عبر قناة اون تايم سبورتس 2 بث مباشر.

وعقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة تحفيزية مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك

قائمة الزمالك لمواجهة سموحة:

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود حمدي " الونش" -محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي

خط الوسط: محمد أشرف"روقا" - زكريا الوردي - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "اوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا

مباشر الزمالك وسموحة

ويبحث الكثير عن مباشر الزمالك وسموحة ، و موعد مباراة الزمالك وسموحة اليوم فيواجه الزمالك منافسه سموحة ، على استاد عثمان احمد عثمان ضمن منافسات الجولة الاولى من بطولة الدوري المصري الممتاز .

وأعلنت لجنة الحكام طاقم مباراة الزمالك وسموحه يضم كل من: نادر قمر الدوله(حكم ساحة)، محمود ابوالرجال، واحمد توفيق طلب(حكام مساعدين)، وهشام الفلال(حكم رابع).

الزمالك مباشرة الآن

ويبحث الملايين من عشاق الأبيض عن مباشرة الزمالك الآن ، قبل انطلاق مباراة الزمالك وسموحة يوتيوب اليوم.

وتكون المباراة مباشر الليلة عبر قناة أون تايم سبورت 2 في الساعة السابعة مساء.

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