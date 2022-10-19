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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

السرد السينمائي والإخراج بابدأ حلمك بالإسماعيلية

صدى البلد

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات مشروع "ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك" والذي تنظمه الإدارة العامة للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي من خلال الإدارة العامة للثقافة السينمائية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم  والمشرف العام على المشروع، بقصر ثقافة الاسماعيلية بفرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن التابع لاقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل .


بدأ اليوم الثاني بمحاضرة بعنوان مبادئ السرد السينمائي  د.نادر الرفاعي، والمحاضرة الثانية بعنوان" أساسيات الإخراج السينمائي" وقدمها المخرج فخر الدين نجيده، متحدثاً عن أهمية ثلاث مصطلحات لتشكيل رؤية المخرج وهي "السياق، الإيقاع، التكنيك في الدراما"، ويعتبر التكنيك في الدراما هو أهمهم باعتباره ما يفرق بين الأفلام العظيمة أو الأفلام العادية، لأنه يتوقف على درجه إبداع المخرج، والذي يعد السهل الممتنع لتكرار الموضوعات وإبراز الرؤى والإبداع، موضحاً أن فكرة المخرج وإبداعه تتوقف على كيفية تقديم هذه الرسالة بحيث تصل للمشاهد بصورة غير مباشرة. 

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أساسيات الديكور السينمائي


كما بدا  اليوم الثالث بمحاضرة  أشرف فايق بعنوان مبادئ الإخراج السينمائي،  وتحدث عن مفهوم الاغخراج السينمائي باعتباره أهم اجزاء العملية الدرامية نظراً لتوليه مسئولية تحويل أوراق السيناريو من فكرة لعمل درامى متكامل بعد مروره بعدة مراحل .


كما اقيمت محاضرة بعنوان "أساسيات الديكور السينمائي" د.  مروة عزب أوضحت خلالها ان مهندس الديكور يعتمد على أعمدة وتسمي المعطيات وهي الطراز، المكان، الزمان، اللون، الحدث الدرامية انا داخلي او خارجي وأنه لا بد من دراسة العناصر التشكيلية ويكون على دراية بعناصر التكوين من اللون واكسسوار والشخصيات ومراحل بناء الديكور داخل البلاتوه .

قصور الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة تامر عبد المنعم مشروع إبدأ حلمك السينما بين ايديك الإدارة العامة للثقافة السينمائية

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