عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"الجارديان": شتاء قارس بانتظار أوكرانيا بعد تدمير روسيا لمحطات الطاقة

صدى البلد

   أكد مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية أن شتاء قارس البرودة بانتظار أوكرانيا بعد أن دمر القصف الصاروخي الروسي ما يقرب من ثلث محطات الطاقة في البلاد مؤخراً خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة والتي بدأت في أواخر فبراير الماضي.

وأضاف المقال، الذي كتبه الصحفي دان صباغ، أنه حتى الآن لم يتم حصر حجم الخسائر الناجمة عن القصف المكثف خلال الثمانية أيام الماضية على معظم أرجاء أوكرانيا وتسبب في الكثير من الفوضي والدمار، إلا أنه من المؤكد أن قطاع الطاقة كان أكثر القطاعات تضرراً جراء هذا القصف.

وفي الوقت نفسه، كما يشير المقال، أكد الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، أن معظم المناطق الشرقية في البلاد تعيش حالياً في ظلام دامس بسبب قصف القوات الروسية للمدن الأوكرانية بما فيها العاصمة كييف ومدن رئيسية أخرى.

ويوضح الكاتب أن أوكرانيا، والتي كانت شبكة الطاقة القومية لديها متصلة بشبكة الطاقة الأوروبية، كانت واحدة من الدول الأوروبية المصدرة للطاقة؛ لاسيما في ظل امتلاكها لأكبر محطة طاقة نووية في أوروبا وهي محطة زباروجيا.

ولكن بعد أن خرجت محطة زباروجيا من الخدمة بسبب استهدافها أكثر من مرة، يشير الرئيس الأوكراني إلى أن بلاده لم يعد لديها أي فائض من الطاقة لتصديره للدول الأخرى.

والآن وفي ظل تلك الظروف القاسية، كما يقول الكاتب، على الشعب الأوكراني أن يتأهب للتعايش مع فترات طويلة من الظلام الدامس وبذل قصارى جهده من أجل ترشيد استهلاك الطاقة ناهيك عن شتاء قارس البرودة.

ويضيف الكاتب أن العديد من القيادات السياسية في أوكرانيا طالما حذروا لعدة شهور مضت من استهداف القوات الروسية لمحطات الطاقة في البلاد ولاسيما قبل حلول الشتاء حيث تنخفض درجات الحرارة في بعض الأحيان إلى 20 درجة تحت الصفر.

ويرى الخبراء أن تلك الأوضاع القاسية قد تتسبب في أزمة أخرى تتمثل في نزوح العديد من السكان في المناطق شديدة البرودة التي تعاني من انقطاع الكهرباء ينشدون الدفء في مناطق أخرى، في الوقت الذي تشير فيه تقديرات إحدى منظمات الإغاثة الدولية أن أعداد النازحين جراء البرودة القارسة قد تصل إلى مليوني شخصاً فضلاً عما يزيد عن سبعة ملايين أخرين والذين تسببت الحرب في أوكرانيا في نزوحهم منذ بداية الصراع هناك.

ويختتم الكاتب مقاله موضحاً أن مساعي روسيا لخلق أزمة طاقة داخل أوكرانيا سوف تكون لها تكلفتها الباهظة ليس فقط على أوكرانيا ولكن على حلفائها من الدول الغربية وهو ما يؤكده النجاح السريع الذي أحرزته الضربات الصاروخية الروسية الأخيرة بما ينذر أن أوكرانيا سوف تشهد أيام عصيبة في الفترة القادمة.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التصنيف صدم الأهلي بالزمالك.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال إفريقيا 2023

الحقوا اشتروا| انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19 أكتوبر.. وعيار 21 مفاجأة

ضربة قوية لـ الذهب.. الأصفر يهبط بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

ميدو يفجر مفاجأة: كولر مش مقتنع بـ نجم الدفاع في الأهلي

يسبب الموت في 5 دقائق..طبيب يحذر من ترند شائع بين طلبة المدارس

أمطار خفيفة.. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 19-10- 2022

مفاجأة مدوية .. الزمالك يفاوض أشرف بن شرقي |تفاصيل

خسارة قوية لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

ترشيحاتنا

اليوم.. الرئيس السيسي يفتتح مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس بكفر الشيخ

الصفقات الجديدة تتصدر التشكيل المتوقع للإسماعيلي أمام الأهلي في قمة الدوري

بقوة الدولار.. تراجع جديد في أسعار الذهب العالمية

مالي تدعو مجلس الأمن لجلسة خاصة لعرض عمليات تجسس فرنسية على أراضيها

التنمية المحلية: مشاركة رؤساء وحدات السكان فى المجالس التنفيذية للمحافظات

الإسماعيلي يتحدى الأهلي في قمة نارية بافتتاح الدوري المصري اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أطعمة قاتلة تسبب التسمم الغذائي وتلف الكبد.. احذر تناولها

انتبه جيدًا.. علامة تحذيرية تشير إلى تناولك الكثير من السكر

4 حيل لخسارة الوزن أثناء النوم.. تعرف عليها

التخسيس مش كفاية.. أسرع ريجيم لنحت الجسم في 30 يوما

فيديو

حضور أفريقي لافت..لماذا غاب محمد صلاح عن حفل أفضل لاعب بالعالم..فيديو جراف

يسبب الموت في 5 دقائق..طبيب يحذر من ترند شائع بين طلبة المدارس

بعد انضمامها للقوات البحرية.. تعرف على تفاصيل الفرقاطة ميكو 200.. تغطية خاصة

«بيبيع صوري العريانة للرجالة».. سيدة تستغيث من زوجها بمحكمة الأسرة "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ