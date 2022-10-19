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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على إجمالي إيرادات فيلم فضل ونعمة بعد أسبوعين من عرضه

فضل ونعمة
فضل ونعمة

تمكن فيلم فضل ونعمه، من تحقيق إيرادات عالية في أسبوع عرضه الثاني بدور العرض السينمائي والتي وصلت الي 3,651,484 جنيه مصري.

وبذلك يكون إجمالي الإيرادات التي حققها فيلم فضل ونعمة وصلت إلى 8,455,424 بعد اسبوعان من طرحه في السينمات المصرية . 

ويشارك في بطولة فيلم «فضل ونعمة»، هند صبري، ماجد الكدواني ، وهو التعاون الأول بينهما  ،بالإضافة الى  محمود حافظ، ومحمد ممدوح، وياسمينا العبد، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

وروجت النجمة، هند صبري، لفيلم "فضل ونعمة"، ونشرت أغنية "ديس" عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت صبري عبر الأغنية معلقة:"أغنية ديس #فضل_ونعمةالفيلم دلوقتي في كل سينمات مصر والوطن العربي ".

وكانت قد أعلنت الفنانة هند  صبري خلال لقائها مع الإعلامية هبة الأباصيري في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على قناة cbc ؛ غيابها رسميا عن موسم رمضان ٢٠٢٣ .

وقالت هند صبري : "بصور مسلسل حاليا مع المخرج أحمد خالد موسى ؛ وسيعرض قبل الموسم الرمضاني ".

وأضافت :" رسميا أنا لا  أستطيع أن اشارك بعمل درامي آخر في شهر رمضان المقبل وبالتالي فأنا خارج موسم رمضان ٢٠٢٣".

على صعيد آخر، قدمت هند صبري نصيحة لكل السيدات قائلة: "لازم توازني بين حلمك ومستقبلك وبيتك وأسرتك أوعي حاجة تيجي على حساب التانية".

فضل ونعمة هند صبري رامي امام محمد ممدوح الفنانة هند صبري ماجد الكدواني النجمة هند صبري فيلم فضل ونعمة

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