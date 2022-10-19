عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيريرا أصدر فرمانًا بشأنه.. سر غياب يوسف حسن عن المشاركة بتدريبات الزمالك

صدى البلد

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن سر غياب اللاعب يوسف حسن نجم الفريق الجديد عن المشاركة في مران الفريق الأول لكرة القدم.

وكتب احمد حسن نجم الكرة المصريه السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”: "مصدر داخل نادي الزمالك: يوسف حسن لم يشارك في تدريبات الفريق الأول حتى الآن بفرمان من فيريرا بسبب رغبته في تقليص عدد اللاعبين في المران".

txt

شوبير: الأهلي لم يطلب استبعاد إبراهيم نور الدين من إدارة مباراته أمام الإسماعيلي

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة سموحة المقرر لها اليوم الأربعاء في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى:  محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود حمدي " الونش" -محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي

خط الوسط: محمد أشرف"روقا" - زكريا الوردي - إمام عاشور -  يوسف إبراهيم "اوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري  - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا

 

الزمالك الدوري الممتاز نادي الزمالك الأهلى شوبير محمد صبحي محمد عبد الشافي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو يفجر مفاجأة: كولر مش مقتنع بـ نجم الدفاع في الأهلي

الحقوا اشتروا| انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19 أكتوبر.. وعيار 21 مفاجأة

ضربة قوية لـ الذهب.. الأصفر يهبط بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

48 ساعة .. خبير لوائح يفجّر مفاجأة حول قضية الزمالك وخالد بوطيب

خسارة قوية لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

الدولار يسجل 19.72جنيه.. أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 19 أكتوبر

شوبير: بعض اللاعبين سيعانون مع كولر في الأهلي

مصر تضيف كنزا جديدا لثرواتها اليوم.. كم توفر الرمال السوداء لاقتصادنا؟

موضوعات متعلقة

علاء عابد: مشروع قانون النقل النهري يعمل علي تعظيم موارد الدولة لتحقيق أقصى استفادة

ترشيحاتنا

القوات الروسية تقتل 100 جندي أوكراني وتدمر 14 قاربا في زاباروجيه

باقى 8 أيام| خطوات الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعى 2022.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

ألمانيا تمضي بعيدًا عن روسيا إلى الأبد.. مداولات قبل إقرار قانون كفاءة الطاقة

قضية تمويل الإرهاب.. اعترافات أمين حزب الإخوان بالسويس: انضممت سنة الزلزال| خاص

التعليم: تفعيل مجموعات التقوية في المدارس المطبق بها منهجية الجدارت

فستانها أثار الجدل .. سعر صادم لإطلالة ياسمين صبري | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير عاجل.. المدارس تتواصل مع أولياء الأمور بسبب ترند قاتل

فستانها أثار الجدل .. سعر صادم لإطلالة ياسمين صبري | شاهد

في لايف على فيسبوك.. زوجة تكتشف أن لها ضُرة فكيف تصرفت| شاهد

5 أطعمة قاتلة تسبب التسمم الغذائي وتلف الكبد.. احذر تناولها

فيديو

بيان من أسرتها وتحذير من محاميها.. تطورات أزمة شيرين عبد الوهاب

محمد رمضان يكشف حقيقة تشابه مسلسل العمدة مع عائلة الحاج متولى

مهند حسني: أحب الأدوار المركبة مثل ملف سري.. فيديو

حضور أفريقي لافت..لماذا غاب محمد صلاح عن حفل أفضل لاعب بالعالم..فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ