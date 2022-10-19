فيريرا أصدر فرمانًا بشأنه.. سر غياب يوسف حسن عن المشاركة بتدريبات الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن سر غياب اللاعب يوسف حسن نجم الفريق الجديد عن المشاركة في مران الفريق الأول لكرة القدم.

وكتب احمد حسن نجم الكرة المصريه السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”: "مصدر داخل نادي الزمالك: يوسف حسن لم يشارك في تدريبات الفريق الأول حتى الآن بفرمان من فيريرا بسبب رغبته في تقليص عدد اللاعبين في المران".

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة سموحة المقرر لها اليوم الأربعاء في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود حمدي " الونش" -محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي

خط الوسط: محمد أشرف"روقا" - زكريا الوردي - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "اوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا