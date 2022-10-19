محمد صلاح أساسيًا في تشكيل ليفربول أمام وست هام بالدوري الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لملاقاة وست هام يونايتد، في الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول

وجاء محمد صلاح في التشكيل الأساسي لـ ليفربول والذي ضم كلا من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - كوستاس تسيمكاس

خط الوسط: جوردان هندرسون - تياجو ألكانتارا - فابيو كارفايو

خط الهجوم: محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو - داروين نونيز.

وتُقام المباراة في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أنفيلد رود معقل فريق ليفربول.

وكان محمد صلاح قد قاد ليفربول للفوز على مانشستر سيتي بهدف نظيف، الجولة الماضية في بطولة الدوري الإنجليزي.