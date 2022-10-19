بعد الطرد أمام الإسماعيلي.. طاهر محمد مهدد بالغياب عن الأهلي 3 مباريات

تعرض طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الطرد في مباراة الإسماعيلي، والتي انتهت منذ قليل في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحصل طاهر محمد طاهر على بطاقة حمراء إثر تدخل عنيف على محمد هاشم لاعب الإسماعيلي مما أدى إلى طرده في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ووفقاً للائحة الأندية فتنص على عقوبة ضرب الخصم بدون كرة ثلاث مباريات مع غرامة 25 ألف جنيه، بينما الطرد المباشر للخشونة مباراتين مع غرامة 10 آلاف جنيه.

الأهلي ضد الإسماعيلي

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد حقق الفوز على نظيره الإسماعيلي بنتيجة 1/0، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.