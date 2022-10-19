الحنفي لمباراة الحرس وفيوتشر .. حكام مباريات الخميس بالدوري المصري

تستكمل منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز، لموسم (2022 -2023)، غدًا الخميس، بإقامة ثلاث مواجهات نارية.

وأقيمت اليوم الأربعاء، 3 مباريات في بطولة الدوري المصري، الأولى بين الأهلي والإسماعيلي التى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، سجله شادي حسين، فيما حسم التعادل الإيجابي مواجهة إنبي وبيراميدز، بهدف لكل منهما، وانتصر الزمالك على سموحة، بهدفين دون رد.

وتقام في الثالثة عصر غدًا الخميس، مباراة المقاولون العرب أمام غزل المحلة، فيما تقام مباراة حرس الحدود أمام فيوتشر بالخامسة مساءًا، وتختتم الجولة الأولى بمواجهة الداخلية أمام طلائع الجيش، في السابعة مساءًا.

حكام مباراة المقاولون العرب × غزل المحلة:

- حكم ساحة، حمادة القلاوي، ويعاونه سيد نافع مساعد أول، وإسلام أبو العطا مساعد ثان، ومحمد الغازي حكم رابع، وعمرو الشناوي، حكم "فيديو"، وأسامة عبد اللطيف، "حكم مساعد VAR"

حكام مباراة حرس الحدود × فيوتشر:

- حكم ساحة محمد الحفني، ويعاونه أحمد صلاح، مساعد أول، وهاني خيري مساعد ثان، وإيراهيم محمد إبراهيم حكم رابع، ومحمود الدسوقي، حكم فيديو، وأسامة محمد السيد، وحكم فيديو مساعد.

حكام مباراة الداخلية × طلائع الجيش:

- حكم ساحة محمود بسيوني، ويعاونه خالد السيد، مساعد أول، وطارق مصطفى مساعد ثان، ومصطفى الشهدي حكم رابع، ومحمد صباحي، حكم فيديو، ومحمود عبد السميع، وحكم فيديو مساعد.