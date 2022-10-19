عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الحنفي لمباراة الحرس وفيوتشر .. حكام مباريات الخميس بالدوري المصري

فيوتشر
فيوتشر

تستكمل منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز، لموسم (2022 -2023)، غدًا الخميس، بإقامة ثلاث مواجهات نارية.

txt

لمسة يد.. خبير تحكيمي: سموحة يستحق ركلة جزاء أمام الزمالك.. فيديو

txt

إن الله لا يصلح عمل المفسدين.. حسني عبد ربه يفتح النار بعد إقالته

وأقيمت اليوم الأربعاء، 3 مباريات في بطولة الدوري المصري، الأولى بين الأهلي والإسماعيلي التى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، سجله شادي حسين، فيما حسم التعادل الإيجابي مواجهة إنبي وبيراميدز، بهدف لكل منهما، وانتصر الزمالك على سموحة، بهدفين دون رد.

وتقام في الثالثة عصر غدًا الخميس، مباراة المقاولون العرب أمام غزل المحلة، فيما تقام مباراة حرس الحدود أمام فيوتشر بالخامسة مساءًا، وتختتم الجولة الأولى بمواجهة الداخلية أمام طلائع الجيش، في السابعة مساءًا.

حكام مباراة المقاولون العرب × غزل المحلة:

- حكم ساحة، حمادة القلاوي، ويعاونه سيد نافع مساعد أول، وإسلام أبو العطا مساعد ثان، ومحمد الغازي حكم رابع، وعمرو الشناوي، حكم "فيديو"، وأسامة عبد اللطيف، "حكم مساعد VAR"

حكام مباراة حرس الحدود × فيوتشر:

- حكم ساحة محمد الحفني، ويعاونه أحمد صلاح، مساعد أول، وهاني خيري مساعد ثان، وإيراهيم محمد إبراهيم حكم رابع، ومحمود الدسوقي، حكم فيديو، وأسامة محمد السيد، وحكم فيديو مساعد.

حكام مباراة الداخلية × طلائع الجيش:

- حكم ساحة محمود بسيوني، ويعاونه خالد السيد، مساعد أول، وطارق مصطفى مساعد ثان، ومصطفى الشهدي حكم رابع، ومحمد صباحي، حكم فيديو، ومحمود عبد السميع، وحكم فيديو مساعد.

الدوري المصري الممتاز الأهلي والإسماعيلي إنبي وبيراميدز ر الزمالك على سموحة المقاولون العرب غزل المحلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد المباراة | خناقة شوارع بين جماهير الأهلي والإسماعيلي في برج العرب ..شاهد

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووست هام يونايتد الآن 1-0 في الدوري الإنجليزي

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وسموحة الآن 2-0 في الدوري الممتاز

أمطار رعدية بالجمهورية .. بيان من الأرصاد بـ طقس الـ 72 ساعة المقبلة

إن الله لا يصلح عمل المفسدين.. حسني عبد ربه يفتح النار بعد إقالته

بعد طرده أمام الإسماعيلي..موقف طاهر محمد طاهر من المشاركة ضد الزمالك بالسوبر

دور حسام حبيب .. مصطفى كامل يفجر مفاجأة عن احتجاز شيرين بمستشفى نفسي

بعد دخولها المستشفى.. والد حسام حبيب يدافع عن ابنه بفيديو صادم لـ شيرين

ترشيحاتنا

تبدأ من 115 ألف جنيه.. دايو نوبيرا في سوق المستعمل | تفاصيل

الأهلي يقرر خصم 50 ألف جنيه من طاهر محمد طاهر .. تفاصيل

اقتصاد بريطانيا أمام نفق مظلم .. وليز تراس تكافح للبقاء في السلطة

موجز السوشيال.. إيقاف لاعب في أوروبا بعد تدخينه على دكة البدلاء.. تيشيرت محمد الشناوي الأكثر مبيعا في فرنسا

عرض الويك إند.. اشتري iPhone 12 جديد بـ 7000 جنيه فقط

سيارة مشبوهة قرب مبنى الكابيتول تثير الذعر بأمريكا.. والشرطة تعتقل 3 أشخاص|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديانا حداد: أصبحت أكثر نضجا.. والألقاب لا تعنيني (حوار)

نفسي ارتمي في حضن أمي..القت ابنها في النيل وعاد بعد 22 عاما

صور تكشف صدور دجاج مغشوشة في بعض الأسواق

قرر عدم إعدامها.. تاجر يوزع 17 ألف كتكوت على المواطنين مجانا

فيديو

دور حسام حبيب .. مصطفى كامل يفجر مفاجأة عن احتجاز شيرين بمستشفى نفسي

فجر مفاجأة.. والد حسام حبيب يدافع عن ابنه بهذه الطريقة.. فيديو جراف

كنز مهدر من 80 سنة.. الرمال السوداء ثروة كبيرة للاقتصاد المصري

«الكيلو بياخد سنة».. كل ما تريد معرفته عن مشروع الرمال السوداء "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ