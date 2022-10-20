غتوري: إنجاز لائحة قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك خلال أسبوعين

كشف الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، تفاصيل قانون إعفاء المصريين في الخارج من الضرائب، مؤكدا ان العمل يتم بشكل سريع في هذا الأمر، وخاصة بعد موافقة مجلس النواب على القانون.



وأضاف الشحات غتوري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، المذاع عبر قناة سي بي سي، مساء اليوم الأربعاء، أن هذا القانون يحتاج لائحة تنفيذية، وكل الجهات والوزرات تعمل على قدما وساق لانجاز هذا الأمر.

الكل يعمل للانتهاء من الموضوع في أسبوعين



وتابع الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أن الكل يعمل للانتهاء من الموضوع في أسبوعين اي قبل الشهر المقبل، موضحا أن سنقوم بإنجاز لائحة قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك خلا أسبوعين.